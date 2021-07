Vendedores de Mazatlán esperan con ansias el periodo vacacional de verano

Mazatlán, Sinaloa.- Los vendedores ambulantes y semifijos del puerto de Mazatlán esperan con ansias las vacaciones de verano.

Confían en que esta temporada sea redituable y por fin tener una recuperación económica del 100 por ciento.

Explicaron que en Semana Santa solo se alcanzó una afluencia de ventas del 40 y 50 por ciento.

El llamado del gobernador del estado de Durango los llenó de buenas expectativas, pues aseguran que la mayoría de los visitantes que llegan a Mazatlán son de Durango y el Corredor Económico del Norte.

Tienen miedo

Los comerciantes revelaron que tienen miedo de ser contagiados por el Covid-19, sin embargo, aseguran que es más grande su necesidad por sacar adelante a sus familias.

Las medidas sanitarias que implementan son el uso de cubrebocas, además traen su gel antibacterial y en cuanto llegan a sus hogares se bañan antes de tener cualquier contacto con su familia.

Esperan que los turistas acaten el protocolo.

Las opiniones de los vendedores:

“Las ventas han mejorado”: Humberto Ortega , comerciante

Afortunadamente, las ventas han mejorado. Tuvimos muchos meses inactivos, pero tal parece que la gente empezó a repuntar el consumo en negocios de comida.

Nosotros tratamos de llevar a cabo los protocolos sanitarios para tratar la pandemia. Todos tenemos miedo pero si llevamos los cuidados correspondientes, tenemos menos posibilidades de contraer el virus.

Independientemente de que tengamos las vacunas, por lo menos yo ya tengo las dos dosis, eso no nos debe de confiar.

Gracias a Dios no se ha dejado de tener unas ventas regulares. Es mejor estar trabajando y llevar el sustento a su familia.

Creo que para las vacaciones de verano se va a mantener igual la afluencia de gente. Como no hay actividad escolar, las vacaciones de verano las agarraron desde hace dos meses, pero esperamos que repunte.

Independientemente de que yo tenga un negocio, lo que espero es que no se tenga tanta gente para no tener un cierre de los establecimientos, vale más una venta moderada. La gente trata de cuidarse y ellos mismos nos dicen que nos cuidemos.

Humberto Ortega , comerciante. Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

“Le tenemos miedo al Covid-19 pero hay necesidad”: Mario Osuna, vendedor

A pesar de que no ha dejado de venir el turismo, consumen poco. Lo bueno es que está abierto y de perdida podemos llevar el sustento a la casa. Esperemos que mejore la situación, y por supuesto, la economía.

La verdad, sí le tenemos miedo al Covid-19, pero es más grande la necesidad que tenemos de llevar el pan de cada día a nuestras familias.

Nosotros siempre traemos una botella de alcohol. En cuanto se va el cliente, me lavo las manos con alcohol y (me cubro con) mi tapabocas. Al llegar a mi casa dejo la ropa afuera y me baño.

La mayoría de los turistas son los que no se cuidan; nosotros le buscamos a la vida. A nosotros nos afectó mucho lo que es la ciclovía en el aspecto de que muchos turistas ya no pueden estacionarse. Está muy bien para que la gente haga ejercicio, pero pudieron haber ejecutado el proyecto de diferente forma, por ejemplo, que la hubieran puesto en el medio.

El turista sí anda en bicicleta pero por la banqueta. Hay muchas aurigas y pulmonías y estas también son afectadas. La pandemia, ni se diga, fuimos los más golpeados, por más de tres meses no trabajamos.

Mario Osuna, vendedor. Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

“Esperamos que las ventas repunten”: Zenaido Hernández, comerciante

La venta sí ha repuntado. Esto es algo bueno para nosotros porque después de la pandemia sí quedamos muy afectados, fuimos de los sectores más golpeados. Esperemos que en las vacaciones de verano venga mucha gente.

Nosotros confiamos en que venga mucho turismo de Durango ahora con el llamado de gobernador.

El turismo comienza a consumir un poco más, aunque hay de todo. Esperemos que se mejore la situación.

Nosotros tenemos miedo al contagio pero siempre tratamos de usar el cubrebocas, tenemos el gel antibacterial y hay gente del Ayuntamiento que nos vigila para que nosotros respetemos esa medida y a mí me parece bien. Sabemos la dimensión de la pandemia pero tenemos que trabajar.

Dejamos de trabajar por más de tres meses y lo que no queremos es que ocurra otro cierre, por eso todos los comerciantes siempre acatamos todo lo que ellos nos indican.

También esperemos que el turista haga caso y se ponga el cubrebocas, que las autoridades también les den recomendaciones, porque si se cuidan ellos, nos cuidan a nosotros que tenemos que trabajar.

Zenaido Hernández, comerciante. Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

