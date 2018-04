Vendedores encaran al oficial mayor de la comuna

Mazatlán, Sinaloa.- Cansados de no poder sostener a sus familias y de promesas incumplidas por las autoridades municipales, 13 vendedores semifijos de la glorieta Sánchez Taboada encararon ayer al oficial mayor, Juan Manuel Ochoa, lo que provocó confrontaciones y amenazas de romper acuerdos para instalarse de nuevo en banquetas del Paseo Claussen.

Conflicto

Desde las 08:00 horas de ayer, vendedores ambulantes y semifijos de la glorieta Sánchez Taboada se congregaron afuera de las oficinas de Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán acompañados de su líder, Miguel Morales, en espera del alcalde Joel Bouciéguez y del oficial mayor, Juan Manuel Ochoa.

Foto: El Debate

Lo anterior para exigir garantías para poder trabajar, ya que los convenios estipulados que fueron firmados, consideran que son inválidos al carecer de sellos oficiales o con la firma del alcalde.

Los afectados reclamaron al oficial mayor que los acuerdos no se hayan pasado por cabildo para que sean permanentes. Además, solo se les otorgó una compensación de 600 pesos por cuatro meses sin laborar.

Foto: El Debate

Los vendedores externaron que se cuentan con permisos duplicados, ya que al intentar instalarse en bocacalles fueron “corridos” por otros semifijos que ya se encuentran en esos lugares.

Las plazas sindicales basificadas prometidas tanto a municipales como estatales tampoco se les han otorgado ni tienen la garantía de que al concluir esta administración permanezcan.

Ante las confrontaciones, el oficial mayor les solicitó regresar el dinero de indemnizaciones y les dijo que así se daría “para atrás” a todos los acuerdos, lo que acrecentó las molestias y amenazaron con regresar a sus lugares en las banquetas.

Foto: El Debate

Miguel Morales señaló que el contar con acuerdos que no se han cumplido no significa que hayan renunciado a sus permisos federales y que no desistirá hasta ver beneficios.

Jesús Lamarque, secretario general del STASAM, aseguró que no estarán de acuerdo en que se les otorguen plazas sindicales. El alcalde Joel Bouciéguez se comprometió a generar acuerdos que favorezcan a ambulantes.

Las molestias lograron la atención de autoridades y semifijos se reunieron con el oficial mayor, Juan Manuel Ochoa; el secretario del Ayuntamiento, Mario Reyes, y el alcalde Joel Bouciéguez, a puerta cerrada.