Verbena navideña supera expectativas en El Rosario, Sinaloa

El Rosario. Contra todo pronóstico, locatarios del mercado Miguel Hidalgo y comerciantes que participaron en la verbena navideña, la califican como todo un éxito en El Rosario, Sinaloa.

Aunque en días pasados los comerciantes se sentían inseguros incluso para invertir debido al panorama actual que prevalece en el municipio por la pandemia y la caída de los precios de la hortalizas que mantiene en crisis económica a la población, las ventas se dispararon el 23, 24 e incluso hasta el 25.

De los entrevistados, sólo una mínima parte dijeron que habían vendido menos que el año pasado, por lo que esta verbena habían obtenido menos ganancias. Pero la mayoría coincidió en que se hizo justicia, pues en todo el año han tenido malas ventas y algunos incluso mantuvieron cerrados sus locales.

"Fue un pequeño respiro, la verdad ya nos estábamos ahogando y necesitábamos una rachita buena"

Eduardo Antonio Delgado quien sacó uno de los puestos a la calle dijo que este año le fue más bien, entre lo más procurado estuvo el dátil producto que le queda muy poco y al igual que la demás mercancía espera que salga para el 8 de enero, pues es hasta esta fecha que les permitiran estar afuera.

Juguetes muy buscados.

Bertha Alicia Vizcarra vendedora de juguetes, señaló que le fue muy bien estos dos días, incluso mejor que otros años, pues la mercancía se le terminó siendo los juguetes de control remoto los más solicitados, seguidos por muñecas para las niñas, pulpos y otras figuras de personajes de cómics.

"Creo que Dios nos socorrió a todos, porque todos vendimos bien y además la gente no se aglomeró, la gente se previno porque las ventas empezaron desde días atrás y en otros años todo dejan para el último día" dijo Bertha Alicia.

Los que ofertan frutas y verduras comentaron que les fue bien, así mismo los que ofrecen comida, mencionaron que les fue bien desde que abrieron, algo que no esperaban.

"A mí en lo personal me fue muy bien, no me puedo quejar, en pocas horas termine todo lo que traje para vender, incluso te puedo decir que me fue mucho mejor que el año pasado" dijo Vannesa propietaria de taquería y tortas "Tía Mey" ubicada al interior del mercado.