Viajes del alcalde de Mazatlán, Benítez Torres, tienen costo pero no hay beneficio

Mazatlán, Sinaloa.- Los regidores comparten la percepción de los mazatlecos que los viajes del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres han generado costo al Municipio pero hasta ahora no hay beneficio.

Sin resultados

Los ediles América Carrasco Valenzuela, Jesús Sandoval Gaxiola, Claudia Peña Chico, Bernardo Alcaraz Conde y Martín Pérez aseguran que no están en contra de que viaje el munícipe, pero hasta ahora el costo beneficio no se refleja. Pero además, “El Químico” solo les avisa que se va y al regreso no les informa.

Del reciente viaje a Florida, hasta ahora no les ha informado cuál fue el resultado, coinciden los regidores, a excepción de Alcaraz, que dice que sí le notificó, e incluso lo invito al viaje, pero no pudo ir.

Martín Pérez se refirió al caso de las 500 mil vacunas Johnson & Johnson. Fueron tres viajes a Mission, Texas, y no se concretó.

Ahora dice que podría ir a París, a la invitación que le hicieron, pero ya fue a España y prometió que iba a remodelar el mercado Pino Suárez como el de Madrid y que traería vuelos, pero hasta ahora no hay nada.

Urgencias

El regidor Jesús Sandoval Gaxiola expuso que ya son muchos viajes del mandatario y aquí hay mucha problemática por atender, como el tema de seguridad.

América Carrasco indicó que falta a las reuniones de concertación por tanto viaje que se reflejan en beneficio y además no informa.

Peña Chico, Gaxiola, Carrasco y Pérez conminan al presidente municipal para que les informe y dé a conocer a la ciudadanía los resultados reales de todos los viajes que ha realizado en el país y el extranjero.

No rendir cuentas

El presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres asegura que no tiene por qué rendir cuentas a nadie de los viajes que él hace, ya que es parte de la facultad que tiene.

Reiteró que el próximo mes podría viajar a París, ya que fue invitado y analiza la posibilidad de ir.

Benítez indicó que va a hacer los viajes que sean necesarios, ya que es parte de sus funciones.