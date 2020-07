Vialidad les aplica 215 infracciones a choferes en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Todos los días se aplican sanciones a operadores del transporte urbano y servicio de taxis que ignoran las disposiciones sanitarias en esta nueva normalidad.

El director de Vialidad y Transportes en la región sur, José Vallejo, resaltó que levantaron 131 boletas que generaron 215 infracciones por diversos conceptos.

Operativo

Del 18 al 26 de julio, los inspectores levantaron 61 boletas con 115 infracciones al transporte urbano del municipio de Mazatlán.

La autoridad expidió 31 boletas con 49 infracciones. Asimismo, 31 boletas a aurigas con 42 infracciones. Mientras que ocho boletas parar taxis con nueve infracciones.

Además, se detuvo una auriga por exceso de pasaje y por ser reincidente.

Infracciones

El funcionario explicó que los conceptos por las infracciones son por no respetar el cupo autorizados para esta nueva normalidad. Asimismo, por no usar el cubrebocas.

Estas medidas son obligatorias para proteger la salud de los operadores y de los usuarios que se mueven en el transporte público todos los días, abundó el director de Vialidad y Transportes en Mazatlán y la región sur.

Medidas

Vallejo resaltó que en estas medidas preventivas se requiere de la cooperación de todos. Los operadores deben usar el cubrebocas y también pedir a los pasajeros que lo use.

El director dijo que los conductores le temen a los usuarios. Cuando les exigen que se pongan el tapaboca, algunos se molestan. Varios choferes han sido agredidos verbalmente y hay miedo de ser golpeados.

Ante esta situación, el director de la dependencia hizo un llamado a la población para que coopere en estas medidas sanitarias ya que es por el bien de todos.

Que exijan

Para verificar si operadores y pasajeros se apegan a las indicaciones, reporteros de este medio viajaron en el transporte urbanos y se detectó que en algunos camiones la mayoría de los usuarios no usan cubrebocas.

Algunos solo la usan al subir a la unidad, al sentarse, queda en el cuello o lo guardan en la bolsa.

Margarita Lerma explicó que ella más de una vez le ha pedido a los choferes que obliguen a los pasajeros a protegerse.

A su vez, Ernesto Tirado opinó que la persona que no use cubrebocas no la deben dejar subir a los camiones. “Si el pasajero no quiere atender la indicación, el chofer debe poner orden”, agregó.