Vialidad reporta menos infracciones en Fin de Año en Mazatlán

Sinaloa.- El delegado de Vialidad y Transportes, Mario González Sánchez, reportó menos accidentes durante el fin de año en el puerto de Mazatlán.

El reporte

González Sánchez aseveró que en el mes de diciembre bajaron las incidencias de infracciones.

Cuatro eventos graves fueron los que se registraron en el mes pasado, 130 infracciones por total, pero fueron faltas administrativas, por subir a dos pasajeros de más, dieron mal alguna vuelta y falta de una luz posterior. No hubo sanciones por exceso de ruido.

“En diciembre bajaron las infracciones y hubo mucha conciencia en el aspecto de los ruidos, no tenemos ninguna multa por eso. Felicito a los aurigueros y pulmoneros por eso, porque están haciendo caso y son responsables”, dijo “El Capi” González.

Alto cobro

El delegado reveló que tienen una denuncia donde buscan a un pulmonero porque cobró una cantidad sobrepasada al límite permitido. Los turistas acudieron a la dependencia para exponer el caso.

Mario González comentó que no es una pulmonía oficial, sino las llamadas “piratas”. Explicó que se tienen tarifas, y cuando una persona no está autorizada para llevar pasaje, las personas no deben subirse.

Hasta ayer, Vialidad ha detectado tres pulmonías piratas, y ya han sacado a dos de circulación.

Necesidades

González Sánchez detalló que necesita 20 inspectores y cinco carros más, tipo patrullas, que tengan el nombre de Vialidad, con sus torretas y con su radio para tener contacto directo con C4 en caso de algún hecho de tránsito.

Solo tienen dos unidades y otra no está en funciones. Aseguró que transitan en todas las áreas de la ciudad.

En total laboran 13 inspectores, seis por la mañana, cinco en la tarde y dos en el operativo antirruido. Viajan a bordo de una patrulla del municipio.

“Mazatlán ya no es un estilo de vida ya no es el Mazatlán viejo, ya creció. Tenemos el primer lugar de turismo a nivel nacional, por eso tenemos que seguir trabajando y responderle a la ciudadanía, esas son las indicaciones”, dijo Mario González.

Los Datos

Obediencia

El delegado de Vialidad informó que los transportistas han acatado a las indicaciones que se les otorgaron. Durante diciembre no excedieron los niveles de ruido a petición de los vecinos de la zona turística.

Anomalías

La delegación de vialidad ha detectado 3 pulmonías piratas, ya han retirado a dos de la circulación. Hay una demanda por altos cobros.