Vicefiscal revela detalles de hechos violentos en Mazatlán

Mazatlán.- El vicefíscal de la zona sur del estado de Sinaloa, Cruz Alejandro Flores Salazar, hablo sobre los hechos violentos ocurridos los últimos días y el resultado de las exhumaciones de los restos óseos encontrados en fosas clandestinas.

Las osamentas, siguen los estudios de ADN

El pasado 3 de octubre en el patio de una casa ubicada en el fraccionamiento Villas del Rey, se hizo el descubrimiento de unas osamentas, las cuales los propietarios fueron quienes denunciaron el hallazgo al mirarlo en redes sociales. Dentro del inmueble se exhumaron dos osamentas y no tres como se habían dicho.

El 5 de octubre también se hizo el descubrimiento de otra fosa clandestina este en el autódromo ubicado en el kilómetro 7.5 de la maxipista Mazatlán-Culiacán del carril de norte a sur, donde se sacaron 5 osamentas sumando un total de 8 en menos de dos días.

El vicefíscal comentó que un no se tiene el conocimiento de ninguno de estos restos óseos por lo que se desconoce el tiempo en que estuvieron encerrados y el sexo de estos.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

También expreso que el departamento de las pruebas de ADN se encuentra en Culiacán y es uno solo para todo el estado lo que hace que los procesos vayan lento, pero en lo que va de la semana han entrado cuatro osamentas mal sumando un total de 53 de las 92 recogidas en lo que va del año.

Los hechos en la Zona Dorada

También el día 5 de octubre por la tarde en la Zona Dorada se registró un atentado en contra de un hombre cerca de un hotel, el cual fue herido por arma de fuego y perdió la vida en el hospital, la causa de muerte fue por shock hipovolemico por proyectil de arma de fuego, fue identificado como Edgar Guadalupe N. de 32 años originario de Los Mochis y de ocupación chofer.

Dos días después el 7 de octubre cerca del mismo lugar donde ocurrió la balacera, en un inmueble abandonado se encontró el cuerpo sin vida de una persona se sexo masculino, el cual tenia por oficio ser taquero, originario de Escuinapa, identificado como Jesús Enrique y la causa de muerte fue traumatismo craneo-encefalico severo y abierto por proyectil de arma de fuego.

Vicefíscal de la zona sur del estado de Sinaloa, Cruz Alejandro Flores Salazar. Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

El funcionario argumentó que como los hechos ocurrieron en días diferentes que se inicio la carpeta de investigación por separado, y que serán las investigaciones correspondientes si estos dos hechos violentos, tendrían vínculos.

Los asesinatos el martes 8 de octubre

El 8 de octubre ocurrieron dos decesos más uno en la colonia Esperanza y el otro en el fraccionamiento Prados del Sol.

El primer hallazgo ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas, cuando reportaron el cuerpo tirado en el patio de una vecindad.

Cruz Flores dijo que el cadáver aun pertenece en calidad de desconocido ya que no han acudido familiares a la identificación, pero que la causa de muerte fue por traumatismo craneo-encefalico severo producido por objeto contundente, a lo que agregó que no había sido muerte natural como lo había reportado su no que fue un acto de homicidio.

El segundo hecho violento ocurrió 12 horas después aproximadamente a las 22:00 hora en Prados del Sol, el hombre fue identificado como Tomas Antonio N. de 34 años de ocupación soldador y originario de Guaymas, la causa de muerte fue shock hipovolemico por lesión por arma blanca.

En ambos asesinatos se inicio la carpeta de investigación para dar con el o los presuntos responsables del homicidio.