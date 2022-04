Víctor Díaz hace su acto de campaña en votaciones de revocación de mandato en Escuinapa 

Escuinapa, Sinaloa.- Como si fuera un acto de campaña, Víctor Díaz Simental, ex candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo en Escuinapa, Sinaloa, arribó a su seccional ubicado en la colonia Francisco I Madero, rodeado de simpatizantes que gustosos aplaudían y emitían porras a también médico de profesión.

El ex candidato por el PT a la alcaldía de Escuinapa, arribó en una caravana que recorrió las principales calles de la ciudad, entre sus acompañantes que conformaban el contingente se observó a Saúl Acosta Alemán, ex secretario del Ayuntamiento, Paulina López Rodríguez, ex directora del Instituto de Cultura; y Gabriel Astorga Ceja, regidor del PT.

En entrevista, Víctor Díaz comentó que este ejercicio cívico es la mayor aportación política de la Cuarta Transformación, en donde se verán los resultados en las próximas elecciones. Ya que en la actualidad no se ha ponderado el impacto que tendrá en la democracia de las próximas elecciones.

“Esto es una democracia progresiva, yo creo que la primera fue la Independencia, la segunda La Reforma, la tercera la Revolución y la cuarta la Revocación. Aunado a toda la política asistencia y económica que se está trabajando muy seriamente, pero en política la revocación será la gran aportación a la democracia de México”, enfatizó Díaz Simental.

Dijo que considera que la revocación es un ejercicio que llego para quedarse y para que se aplique a presidentes municipales, diputados y hasta regidores.

Al culminar con su voto ciudadano, Víctor Díaz salió de las instalaciones del jardín de niños Antonio Aguirre, en donde lo esperaban sus simpatizantes que jubilosos aplaudían su salida de la casilla electoral.