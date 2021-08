Video: Automóviles "vuelan" en Mazatlán por nuevo tope en Zona Dorada

Sinaloa.- En redes sociales circulan diversos videos donde los automóviles "vuelan" al cruzar un nuevo tope con paso peatonal que fue instalado sobre la avenida Camarón Sábalo en la Zona Dorada del puerto de Mazatlán, afuera de un conocido hotel.

Los videos que han causado diversas reacciones en redes sociales, se observa que en horas de la noche conductores a exceso de velocidad salen "volando" al cruzar el tope, las cuatro llantas dejan el suelo y al aterrizar sacan chispas.

Para los ciudadanos este reductor de velocidad causa molestia, debido a que fue puesto de un día para otro y no cuenta con señalamiento previo, causando peligro tanto para conductores como para peatones.

"Muy malo no haber pintado sus topes en el día si se ve pero en la noche no se ven", "Jajajaja esos no son topes, esas son bardas", "Falta de señalamientos visibles eso tambien puede causar un accidente o daños a los vehículos.....y esos daños quien los va a pagar????", "Yo creo que no pensaron en las ambulancias ni en bomberos una emergencia ojo ahí", son algunos de los comentarios que han dejado ciudadanos en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre estos topes que han causado molestia a la ciudadanía, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez advirtió que estos se colocarán en todos los cruces de cebra, para que los conductores aprendan a respetar al peatón, y estos aprendan a cruzar por los pasos de cebra.

"Vamos a poner en todos los cruces de cebra, esos. Para que la gente respete al peatón y para que el peatón aprenda a cruzar por pasos de cebra", afirmó el alcalde de Mazatlán.