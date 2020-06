Videollamadas son un alivio en confinamiento por el Covid-19

Maztlán, Sinaloa.- Luego de casi dos semanas de dolor y angustia “por tener a mi mamá internada en el Seguro Social por Covid-19, el poder verla y escucharla por videollamada es un alivio”, resaltó Carlos Vázquez.

Emocionado casi hasta las lágrimas por escuchar la voz de su mamá y saber que pronto podría salir, agradeció al personal de la institución que se arriesga para que familiares de pacientes pueden tener contacto apoyados con la tecnología.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Personal del IMSS

“El IMSS se la rifo con este programa”, reitera Carlos.

Ojalá todas las instituciones hagan lo mismo. Es un respiro verlos a través del móvil

Carlos aceptó que él no creía en el virus, hasta que se contagió. Luego fue su hermana, a quien le acaban de tomar la muestra y ya salió negativa.

Su mamá, Ana María Díaz, tiene 64 años y padece diabetes, pero con atención que ha recibido está por salir del Hospital General de Zona (HGZ) 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta enfermedad “pega con todo” afecta físicamente y económicamente, recalcó Vázquez, quien hace un llamado a la población para que atienden las indicaciones de la autoridad para reducir riesgos de contagio del Covid-19 . Es una enfermedad que trastoca la vida de toda la familia.

“Se acaba la tranquilidad por la angustia que no sabes qué va pasar y lo peor que no se puede estar cerca del ser querido. No lo ves ni lo escuchas, y esto es terrible. Por ello, esta videollamada tiene un valor muy importante.”

Programa

Para dar mayor confianza a los familiares, así como disminuir la ansiedad de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las áreas Covid, se implementaron las videollamadas.

La encargada de Atención y Orientación al Derechohabiente (CAOD), Sarayt Castro Inzunza, destaca que este programa para comunicar al pacientes con sus familiares se está realizando en los hospitales de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán.

Esto se puede concretar gracias al personal de informática y con los técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente, abundó la funcionaria.

Emociones

Este programa que implementó la institución provocó todo tipo de emociones en al menos 30 familias.

lgunos tuvieron la oportunidad de hablar y ver al esposo, padre, suegro, hermano, madre e hijo.

María, quien recién ingreso a su padre, solo lo pudo ver, pero esto le da la tranquilidad de saber que lo están atendiendo.

Hubo lágrimas de emoción y muchas palabras de aliento para quienes están internados.

Una joven le pidió a su padre “echarle todas las ganas para libra la batalla e ir casa”.

Pero, también lagrimas de dolor en quienes tienen al familiar grave.

Te puede interesar

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 20 de junio sobre el Covid 19

Imdem: Alistan el regreso del deporte a Mazatlán

La mayoría de los hoteles en Mazatlán ya tienen el distintivo de certificación