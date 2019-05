Vigilancia en mares es más de inteligencia y tecnología

Mazatlán, Sinaloa.- La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca) realiza una vigilancia con menos recursos y personas pero más eficiente, aseguró Héctor Mucharraz Brambila, director de Inspección y Vigilancia.

Más inteligencia

Añadió que para cuidar los mares, cuyo territorio a vigilar es muy amplio, y evitar el saqueo del camarón, se está utilizando más tecnología e inteligencia. Tienen que organizar muy bien las estrategias para tener control en los 11 mil 500 kilómetros de litorales a vigilar en el país.

También en los 3 millones 200 mil kilómetros cuadrada de superficie de zona económica exclusiva para pescar en aguas interiores como son presas, lagunas y ríos.

El almirante explicó que se tienen establecidos retenes en algunos puntos, aunque no reveló cuántos ni dónde para no alertar a quien se dedica a extraer el producto de manera ilegal y no respetar la veda.

Denuncias

Ante la queja de los armadores y pescadores por la falta de vigilancia, el funcionario reitera que todo el año se mantiene la inspección y vigilancia en mares. En temporada de veda se intensifican las acciones. Ahora se está dando seguimiento a todos los negocios que compran el camarón extraído de manera ilegal.

Con la nueva línea telefónica desde el interior del país, 01 6699-15-69-13, que está activa durante las 24 horas, los 365 días del año para la recepción quejas y denuncias, se ha podido actuar, y aunque no hay detenidos, han asegurado redes y artes de pesca.

También han decomisado producto y se han levantado actas a negocios con producto ilegal. Mantienen la vigilancia y se siguen los procesos a los negocios, abundó el funcionario.