Villaescusa promete honestidad y trabajo

Mazatlán, Sinaloa.- A unas horas de que termine el periodo de campañas, la candidata a la diputación local del Distrito 20 por la coalición Todos por México, Margarita Villaescusa Rojo, llamó al electorado para que este 1 de julio salga a ejercer su derecho al voto de manera razonada, con cordura y seria.

“Nos estamos jugando el equilibrio y el avance del país”, dijo, “y aún falta mucho por hacer, a pesar del avance en las cuestiones económicas, el comercio y la generación de empleos”.

En las cosas pendientes por apretar están el combate a la corrupción y el mejoramiento de la seguridad, así como en el estado de derecho, y son estos temas en torno a los cuales residen algunas de sus principales propuestas.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

La campaña

Cansada, pero con la satisfacción de haber recorrido la mayoría de las colonias y comunidades que integran el Distrito Electoral 20, la también exsenadora se pronunció por un trabajo legislativo intenso que abone a la reconstrucción de tejido social de Sinaloa, el rescate de los espacios públicos e impulse iniciativa que combata la inseguridad, la impunidad y la corrupción de los funcionarios públicos.

Mencionó que los problemas de robo a casa habitación y drogadicción en las colonias se ha ido recrudeciendo en algunas zonas periféricas.

Añadió que se ha encontrado con casos de madres de familias con problemas de adicción.

Por este motivo, su propuesta de priorizar en su labor legislativa la atención de las necesidades de los sectores desprotegidos.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Aseguró que de ser reelegida como diputada local, los sinaloenses del Distrito Electoral 20 tendrán en el Congreso a una representante que hará suyas las necesidades de las colonias y asentamientos pobres de la entidad.

“Creo que ya me conocen soy una persona sensible, comprometida, que no toma tribuna para fortalecer sus intereses o llamar la atención, sino hacer los acuerdos necesarios y mantenerse en contacto con su distrito”, refirió.