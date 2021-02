Vislumbra alcalde Felipe Garzón mejor futuro para Concordia

Sinaloa.- El acueducto de la presa Picachos al municipio de Concordia, Sinaloa, será un parteaguas en la historia y un cambio positivo en el sector económico, aseguró el presidente concordense Felipe Garzón López.

El alcalde mencionó que una de las principales solicitudes, es la certeza del proyecto ejecutivo para el acueducto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Felipe Garzón, reveló que el personal de Conagua, realizó estudios preliminares en la zona, para que se pueda iniciar con el proyecto ejecutivo.

Necesitamos tener esa seguridad con ese proyecto de los niveles, hasta donde nos van a permitir regar, lo importante es que el gobernador está dispuesto aportar con el presupuesto que se requiera", expresó Felipe Garzón López.

Leer más: Inaugura Quirino Ordaz trabajos de pavimentación en sindicaturas de Concordia

El presidente del mencionado municipio, destacó que la presa Picachos será un antes y un después para Concordia, pues podrá generar desarrollo, empleos, inversiones, y podrá evitar la emigración de los jóvenes de Concordia en busca de un sustento.

Otra de las solicitudes que Felipe Garzón le planteó al mandatario estatal, será la pronta construcción del Centro de Salud en Concordia.

El pasado 5 de diciembre, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se comprometió apoyar al municipio de Concordia.

"Estamos en el municipio de Concordia y es una paradoja, una contradicción que se tenga aquí la presa y la gente de Concordia no tenga agua", dijo Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a las aspiraciones a la alcaldía de la presidenta del DIF y esposa del alcalde, Felipe Garzón aseveró que se mantendrá al margen y tomará el papel de presidente.

Leer más: Quirino Ordaz asegura que la inversión privada en Mazatlán se fortalece

"Yo soy el presidente, no puedo ser juez y parte, no puedo tener inclinaciones, yo debo velar por la democracia y en ese sentido me voy a mantener", concluyó Garzón López.

Datos: