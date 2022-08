Viudas de policías exigen juicio político contra Químico Benítez, alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Las viudas de policías, tránsitos y jubilados piden juicio político contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Aseguran que debe ser el mismo procedimiento que se realizó con el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán.

Al desafuero

La representante legal de los manifestantes, Yesenia Rojo Carrizoza, aseguró que hay más elementos para llevar a juicio político al Químico comparado con el caso de Estrada Ferreiro.

“Es más fácil sacar al Químico que a Estrada. Políticamente no sabemos, pero vamos a exigir el mismo trato. Si se pudo sacar a uno que robaba, se tiene que poder sacar a uno que roba el triple. Yo creo que a Rocha no le convendría tener a las viudas en sus eventos, no vamos a permitir privilegios de ninguna clase. Tuvo la oportunidad de reelegirse y se quedó para seguir robando, piensa que con ir a comer a una carreta ya es un buen gobernante, no es cierto”, expresó Yesenia Rojo.

La protesta

“Ratero, ratero”, gritaron las viudas de los policías, tránsito y jubilados afuera del Ayuntamiento de Mazatlán.

El objetivo de la protesta fue exigir la homologación del decreto 645 aprobado por el Congreso del Estado.

Ante la ausencia del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres porque tiene covid, los afectados solicitaban audiencia con el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin. No tuvieron respuestas, incluso cerraron las puertas del Palacio Municipal.

Esta acción causó indignación, y por eso decidieron bloquear las calles Benito Juárez, 21 de Marzo y Ángel Flores, en el centro de la ciudad.

El caos vial no se hizo esperar, tuvieron que dar reversa para transitar por otras zonas.

Aseguran que algunas pensiones corresponden hasta los 300 mil pesos y solo les dieron 50 mil.

Regidores bajaron a la calle. Jesús Sandoval, Martín Pérez, Claudia Peña Chico, Jesús Osuna Lamarque, Roberto Rodríguez y Reynaldo González Meza se unieron al encuentro; el secretario del Ayuntamiento también asistió.

Contexto

Los reclamos

La representante legal de los afectados dijo que actualmente a un policía se le da un seguro de retiro de 6 mil pesos y una jubilación de 50 mil pesos por 25 años de servicio, lo que es muy bajo, ya que en Culiacán se está dando 180 mil pesos a un policía con grado menor.

La reunión

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, se encontró con los manifestantes. El acuerdo que se tuvo fue que a partir del próximo lunes en cabildo se realizarán mesas de trabajo para revisar los primeros 10 expedientes.

Textuales

"Vamos a revisar 10 casos el próximo lunes en cabildo. Nosotros no estamos negando ninguna atención", Édgar González, secretario del ayuntamiento.

"Si se pudo sacar a uno que robaba, se tiene que poder sacar uno que roba el triple”, Yesenia Rojo, representante legal de los manifestantes.

"La situación está peor que en Culiacán, el Químico sigue nadando de muertito aquí", Ignacio Iván Durán, Manifestante

"Si no tenemos respuestas, seguiremos con el movimiento. Estamos abiertos al diálogo", María de Jesús Álvarez, Líder del movimiento.

"Si nos llegan solicitudes por escrito, podemos emitir un punto de acuerdo en sesión de cabildo", Jesús Osuna Lamarque, Regidor