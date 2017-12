Vive un momento único con la Gala Navideña de Mazatlán

No te puedes perder de La Gala Navideña, el evento más esperado del año que cerrará con broche de oro el Festival Cultural Mazatlán 2017, se presentará con tres funciones este jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

El evento con el que se quiere revivir el valor de la familia, la paz y la armonía que debe reinar en la tierra, estará amenizado por los Músicos de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Percival Álvarez; además tendrán la participación del Coro Ángela Peralta, dirigido por el maestro Antonio González; los bailarines de la Escuela Municipal de Ballet Clásico a cargo de la maestra Zoila Fernández y la Compañía de Danza de Mazatlán.

DE ESTO SE TRATA LA GALA NAVIDEÑA

Un nacimiento viviente, un árbol gigante que adorna el lobby del teatro, duendes que bajan a rapel por los balcones y la interpretación de la música popular navideña de América Latina, Estados Unidos y Europa, dibujarán un lienzo lleno de magia y de color en esta gran Gala Navideña que continuará afuera de la sala con muchas sorpresas. Es un evento para toda la familia.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

El público disfrutará desde los tradicionales villancicos hasta canciones de invierno en inglés y español como 'Jingle Bells', 'Santa Claus is coming to town', 'It's the most wonderful time of the year', 'Rodolfo, el reno de la nariz roja' y 'Noche de paz'.

COSTOS:

$100, $200, $250, $300 y $350, están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta y en La Gran Plaza.

¡Revive el espíritu navideño con esta gran gala!