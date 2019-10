Viven Mazatlán con temor, tras balacera en Culiacán

Mazatlán, Sinaloa.- La balacera que sucedió en Culiacán ayer, por la tarde y que duro más de 6 horas en que la paz regresará a la capital del estado, llenó de pánico a los habitantes de Mazatlán, ya que muchos tienen familiares, viviendo, trabajando o hasta estudiando en Culiacán.

Personal de EL DEBATE, realizó recorridos por diferentes puntos de Mazatlán, para entrevistar a las personas y dieran su opinión sobre la balacera ocurrida en la capital del estado.

El pánico en los mazatlecos.

La mayoría de los mazatlecos vivió el pánico de su vida, al registrarse esta violencia en Culiacán, Martha Rosa, una madre de familia comentó que tiene a su hijo estudiando medicina en la capital y que durante el tiroteo vivió momentos de terror, ya que se intentaba comunicar con su hijo y este no le respondía.

Fue hasta la noche que me marco Arturo y me dijo que estaba bien, que no me contestaba el teléfono por temor a que durante la balacera alguien lo viera y creyera que estaba avisando a alguien, mencionó.

El pánico se apoderó más de las familias cuando por redes sociales se comenzaron a difundir mensajes de que supuestamente la balacera se prolongaría hasta Mazatlán y que también aquí se realizaría una masacre.

Balacera en Culiacán. Foto: EL DEBATE

“Yo mire los vídeos, a la gente muerta y como andaban en carros como si estuvieran en su casa, cuando escuche el rumor que estaban tomando las casetas de cobro de las carreteras y que supuestamente había agarrado para el sur, me llene de temor, y más cuando comenzaron a llegar los boletines de que se suspendían clases en todos los municipios del estado, dije esto se va a salir de control, y por lo no mande a mis hijos a la escuela y yo pedí permiso en mi trabajo para no asistir, el pánico se apodero tanto de mi que no quise salir mas durante la tarde” dijo Paulina, vecina de la colonia Montuosa.

Como fue de esperarse muchos estudiantes no asistieron a las escuelas, de todos los niveles educativos.

Las indiferencias

Otras personas opinaron que la decisión tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de liberar Ovidio Guzmán a cambio de parar las balaceras, fue una decisión de lo más valiente por parte del mandatario del país.

Eso habla de que AMLO, si se preocupa por su país, y que no dudo en llegar a un acuerdo para parar toda la masacre que se vivió haya en culichi expresó Raymundo, comerciante del sector centro.

Unas dijeron que están dejando el camino abierto para que otros narcotraficantes hagan lo mismo, pues ya que si el gobierno estaba dando pie a liberación de una persona buscada por la DEA, que no se podía esperar de los demás cabecillas del crimen organizado.

Balacera en Culiacán. Foto: EL DEBATE

“Todos van a querer hacer lo mismo después y más que una buena decisión yo pienso que fue muy precipitado el doblar las manos de AMLO, debió tener firmeza y mantenerse como el líder que es, eso de proteger a las personas solo habla de que puede mas un poderoso narco que la justicia en el país”, dijo Olegario hombre pensionado de una empresa de transportes.

Durante la noche de ayer agentes de Seguridad Pública estuvieron reforzando los puntos de entra y salida de la ciudad para evitar la entrada de personal armado al puerto.

Reporteros de esta casa periodística también intentaron hablar con alguno líderes de seguridad municipales, pero la búsqueda fue nula pues ninguno de los funcionarios tuvo tiempo de dar información de los hechos ya que se escudaban de que había sido un problema federal.