“Vivimos con el temor de perder nuestros hogares”, familias en Hacienda del Valle en Mazatlán

Con temor a ser desalojados viven alrededor de 66 familias en el fraccionamiento Hacienda del Valle. Los vecinos habitan la zona desde hace 11 años.

En riesgo

Ignacio Toledo mencionó que alrededor de seis familias fueron desalojadas y más de 60 siguen en riesgo de ser expulsados de los mencionados asentamientos.

Reveló que hay familias que duermen tranquilas pues los dueños de los terrenos nada más llegan e intentan desalojar sin alguna notificación previa, la mortificación es que no tienen a dónde irse.

“Nosotros no queremos nada gratis. Sabemos que nos metimos a unos terrenos que no eran de nosotros. Buscamos comprar estas casas pero ellos nos las quieren vender a 450 mil pesos, no lo valen porque cuando nosotros llegamos tuvimos que invertir para que estén así como ahorita”, expresó Ignacio Toledo.

Cruz Olivia Contreras, vecina en riesgo aseveró que es una injusticia el que busquen sacarlos, pues antes esa zona era un caos, un nido de “malvivientes”, hasta que las familias se instalaron en el fraccionamiento.

Ayer acudieron al palacio municipal, donde fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Este les prometió que los ayudaría con la gestión de la compra de los predios. Confían en que las autoridades municipales los apoyen para convencer a los propietarios de vender los espacios en abonos, porque los habitantes son de escasos recursos.

La oferta es comprar los terrenos entre 200 y 250 mil pesos, en módicas mensualidades.

Incertidumbre

Johanna Meza Martínez es madre soltera de tres menores de edad. Vive con la incertidumbre pues fue una de las desalojadas del pasado lunes. Su domicilio se ubicaba por la calle Ébanos.

Tuvo que llevarse sus pertenencias a otro lote totalmente despoblado. Duerme con su mamá porque le miedo exponer a sus hijos.

“Desde hace más de 10 años me vine a vivir aquí. Antes solo estaba el cuadro. Muchos al igual que yo le pusimos ventanas, puertas, drenaje, instalamos entre todos el cableado para la luz, le invertimos dinero porque aquí no se podía vivir. A mí no me avisaron que me iban a sacar, si no, hubiera buscado otro lugar para irme con mis hijos. Es muy triste no tener un lugar seguro para ellos. Quiero recuperar mi hogar porque los niños ya están acostumbrados a vivir aquí, ya todos nos conocemos. A pesar de estar en zona de riesgo porque nos inundamos, aquí queremos seguir, porque no estamos aquí desde ayer. Hemos perdido muchas cosas y ni así nos salíamos”, mencionó la jefa de familia.

Johanna dijo que a sus hijos les afectó el desalojo. Incluso quieren volver a su hogar.

Se llevó solo sus pertenencias. No la dejaron arrancar las puertas y ventanas que ella misma instaló.

Recordó que ese día acudieron solo dos patrullas y no intervinieron, lo cual les pareció justo.

Las demás familias siguen recibiendo amenazas. Les advirtieron que no solo llevarían a la Policía Municipal, también asistiría la Guardia Nacional.

Los vecinos cuentan con apoyo legal de un abogado y del líder del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.

No quitarán el dedo del renglón hasta cumplir con su objetivo, comprar los terrenos, con el fin de ofrecerle un patrimonio a sus hijos.