Voluntarios realizan limpieza en el Faro de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El día de hoy se realizó la décima sexta jornada de limpieza en el Parque Natural Faro Mazatlán, donde esta ocasión estuvo presente el secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, Renato Alcantar, cadetes del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (INECIPE), personal de ecología del puerto, Dif Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (ISDESOL), así como diferentes grupos de rehabilitación de Mazatlán.

La cita se dio en punto de las 07:00 horas mas de 200 personas voluntarias se unieron a esta jornada de limpieza, así mismo se llego hasta arriba del faro, algunos barrieron en los alrededores y otros se dedicaban a la recolección de basura.

Con un total de mas de 30 bolsas negras llenas de basura, fue lo que los jóvenes juntaron en un promedio de una hora, donde pararon la jornada por el intenso sol y porque la zona se encontraba ya llena de turistas.

María Esther Juárez de Rosamendiz, coordinadora del Parque Natural Faro Mazatlán, comentó que estas jornadas de limpieza se extenderán hasta el mes de diciembre teniendo como objetivo hacer dos por mes.

“Se trata de unirnos como, pueblo, puerto o destino turístico dependiendo por donde lo mire las personas, pero si hacer conciencia de que este faro es uno de los destinos más emblemáticos del puerto, por eso hay que mantenerlo limpio, y sin dejar de descuidarlo, porque todo turista es a lo primero que quiere venir a conocer y dar un buen aspecto y cuidado de nuestras reservas naturales habla bien de lo que es el bello Mazatlán”, dijo la coordinadora.

Ademas María Juárez mencionó que las puertas de la coordinación están abiertas para todas aquellas personas que se quieran unir a las jornadas de limpieza de manera voluntaria.

También expresó que la mayor cantidad de basura que se logro juntar fue de botellas de plástico, ademas que también se saco basura de las zonas rocosas, como lanchas en mal estado y pedazos de cuerda.

Por otro lado Renato Alcantar, secretario ejecutivo de Seguridad Pública del Estado dijo que es la primera vez que asiste a esta jornada de limpieza y que para el fue asombroso mirar a tantas personas participando en algo que es para siempre el patrimonio del puerto.

“Lo subí todo (el faro), y comencé a juntar la basura me es sorprendente la cantidad de desechos que se encuentran, que la gente no haga uso de los cestos de basura, hay personas limpias y personas que no, pero la mentalidad de cada una no se puede cambiar de la noche a la mañana”, dijo el funcionario.

Por otro lado habló sobre el incendio de los siete camiones urbanos que conmociono a todo el puerto, añadió que es un caso que ya se esta investigando y será Protección Civil quien determine como es que se ocasiono el incendio si fue u o no provocado y ya será la Fiscalía General de Estado que determine su se abre o no carpeta de investigación en este caso, o que los propietarios de las unidades acudan a levantar una demanda.

En la cuestión de los robos dijo que ya se esta trabajando de manera coordinada con todas las instituciones de gobierno y que pronto se verá los cambios de seguridad en todo el estado.