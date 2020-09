“Voy a estirar el presupuesto y va a rendir más”:  Benítez Torres

Mazatlán, Sinaloa, - El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres mencionó qué va estirar y hará rendir el presupuesto que le sea etiquetado en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del Gobierno Federal que año con año es otorgado alrededor de 350 municipios en todo el país, después de haberse anunciado un recorte a nível nacional.

Mire, esas cosas no me preocupan, lo que me den, me voy ajustar y lo voy a estirar y va a rendir más que lo mucho que les daban otros gobiernos, comento Benítez Torres.