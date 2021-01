¿Y el Covid-19? Alcalde de Mazatlán aglomera simpatizantes en asamblea

Mazatlán.- Al grito de “¡Un fundador para gobernador!”, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, encabezó en el puerto su cruzada por la defensa de lo que considera es el derecho de los militantes. En los campos “El Chaflán” reunió a por lo menos 300 simpatizantes, donde se careció de un operativo para preservar los protocolos preventivos contra el Covid-19.

Cientos de personas se congregaron ayer para expresarle el apoyo al alcalde en sus aspiraciones políticas, las cuales se aglomeraron al finalizar el evento para tomarse la fotografía, estrecharle la mano o hacer la 4T con los dedos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Encampañado

Cual si fuera el candidato a la gubernatura del estado, Luis Guillermo Benítez Torres pisó la tierra de los campos “El Chaflán” tras descender de un lujoso vehículo Hummer negro, que lo dejó a unos 20 metros del templete, donde ya lo esperaban dirigentes de Morena en el estado.

Con El corrido de Mazatlán como música de fondo, “El Químico” caminó en dirección al estrado, alimentado por las porras y vivas que cientos de simpatizantes lanzaron al paso de su candidato.

Leer más: Participa alcalde de Escuinapa en asambleas informativas del Químico Benítez

Las emociones traicionaron al alcalde y en sus primeras palabras la voz se le entrecortó.

El agradecimiento a los asistentes a la asamblea informativa y una breve remenbranza de sus inicios con Morena fueron el preámbulo para ratificar que no se sujetará a lo que diga el partido.

Asamblea informativa de Químico Benítez | Debate

“No es posible que no quieran escuchar al pueblo, porque exige al partido de Morena que deje claro las cosas, que aquí no hay dedazos, luchamos por hacer justicia social, por eso exigimos justicia partidaria”, dijo.

Explicó que las manifestaciones que ha encabezado son pacíficas, con el único propósito de informar a la militancia.

Critica alianzas

En la asamblea informativa, Benítez Torres criticó las alianzas entre el PRI, PAN y el casi extinto PRD. Hizo referencia al periódico Excélsior por una publicación que hizo sobre su persona, el cual descalificó y aseguró que el medio nacional miente.

Los que pasa, dijo, es que esos periódicos que no quieren a Andrés Manuel López Obrador sí quieren a ya saben quién... a los priistas, a los panistas, a los pasistas, y ellos ya estan soltando dinero para golpear al “Químico” porque ya se asustaron, aseguró. “Pensaban que me iba a rendir, y saben porque no lo he hecho... por todos ustedes.”

Benítez Torres expresó su rechazo por la alianza que se anunció con el PAS y su dirigente, Melesio Cuen, a quien calificó como un dictador que tiene el poder en la UAS.

Proyecto

El alcalde sostuvo que de llegar a donde se tiene que llegar, luchará para que Sinaloa se convierta en un paraíso en el país, para acabar con la grave desigualdad que hay y para que todos vivan felices.

“Para eso es la lucha, no para apoderarse del partido e imponer a gente que no puso un solo ladrillo para esta construcción, que nunca ha demostrado qué es Morena, qué es Cuarta Transformación.”

Leer más: Alcalde de Mazatlán asegura que no descuida al municipio

Advirtió que no permitirá que se consume la falta de respeto al pueblo, que decidió que la 4T se instale en Sinaloa. “La única posibilidad es esta. Yo nunca les voy a fallar y estoy dispuesto a dar la vida si fuera necesario por lograr que a Mazatlán y Sinaloa le vaya mejor”, sostuvo ante una militancia extasiada por el mensaje de quien considera su candidato para la gubernatura.

Tras finalizar con su discurso, “El Químico” sostuvo que continuará con la lucha al interior del partido.