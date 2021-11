¿Y el Covid-19? Se relajan los protocolos en tianguis de la Juárez en Mazatlán, Sinaloa

Las ventas van incrementando de manera lenta, es por eso que no le niegan la venta a nadie. Los tianguistas buscan trabajar los sábados y domingos. Estiman que en los próximos días puedan acudir a las instalaciones del ayuntamiento para solicitar el día.

Algunos comerciantes recomiendan a los clientes acatar todas las medidas de sanidad pero algunas personas no hacen caso; Otros, comentaron que aunque las personas no usan cubrebocas los tienen que atender porque todo suma.

"Si hemos observado a mucha gente sin cubrebocas, no se deben de confiar, aunque tenemos pocos casos activos, este bicho aún no se termina", expresó José Leonardo Campos López.

Sinaloa.- Se relajan los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19 en el tianguis dominical de la colonia Juárez en Mazatlán , Sinaloa. En un recorrido por los accesos de venta se pudo observar que decenas de personas no traían el cubrebocas o se lo bajaban, a pesar de que ese artículo sanitario es obligatorio.

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.