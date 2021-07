Y van 4 años: Locatarios del Hidalgo, en Escuinapa, sin recibir la nueva área de alimentos

Sinaloa.- A tres meses de que culmine la administración de Emmett Soto Grave en Escuinapa, la promesa de ver concluida la obra del área gastronómica del mercado Miguel Hidalgo sigue sin concretarse.

Irma Sánchez, comerciante de alimentos, comentó que el pasado 23 de junio cumplieron cuatro años de que inició la construcción del área gastronómica del mercado, fecha en el que desalojaron sus locales para que el viejo edificio fuera demolido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde el año 2017, en el periodo de la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán, empezó esta obra, que a lo largo de cuatro años ha registrado una gran cantidad de problemas en los recursos presupuestados por el Gobierno del Estado, lo que generó una larga espera para la culminación del nuevo edificio.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 03 de julio sobre Covid-19

Dijo que la construcción del edificio ya se terminó desde hace mucho tiempo, pero no han podido ingresar a sus locales porque el inmueble carece de energía eléctrica, no tiene agua potable y Protección Civil no ha dado la aprobación para su habilitación, ya que no se cuenta con instalación de gas, por lo que tendrían que colocar el cilindro de gas en el interior de sus locales, lo que genera un gran riesgo para los comerciantes y las personas que acudan a este espacio público.

Leer más: Obras Públicas, en espera de solución a la obra de Botánico en Culiacán

Sigue la tención; pobladores de Aguililla tumban puerta del cuartel militar

Síguenos en