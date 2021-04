Ya basta que a mi gente la estén molestando: Hugo Moreno

Sinaloa.- Hugo Enrique Moreno Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Escuinapa por Movimiento Ciudadano rompe el silencio y habla sobre los acontecimientos que le obligaron a detener sus actividades proselitistas de campaña el fin de semana, ya que su equipo de campaña fueron amedrentados y amenazados por personas desconocidas.

Con el respaldo de sus simpatizantes que conforman su equipo de campaña y su planilla de regidores, Moreno Guzmán ofreció una conferencia de prensa, la tarde del lunes, en donde relató a detalle las intimidaciones que ha recibido su equipo de trabajo.

“Se dice por ahí que me habían amenazado de muerte los grupos armados, lo cual es una mentira, a mí nadie me ha amenazado de muerte y repruebo la nota que se haya hecho, lo que sí es cierto es que a mis brigadistas que andaban en Palmillas, les llegaron dos personas en moto para decirles que no los querían ahí haciendo campaña, que si no se retiraban los iban a levantar eso fue el viernes por la mañana”, indicó Moreno Guzmán.

Dijo que de igual forma fueron intimidados otros grupos de campaña de Movimiento Ciudadano, por lo que decidieron detener los trabajos de campaña e informar al partido estatal, quien fue el responsable de hacer la denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral.

“Ha habido hechos lamentables, nos han chocado carros y nos hemos quedado callados, pero yo creo que ya basta que a mi gente la están molestando, quiero ser claro lo más importante para mí es la integridad y seguridad de mi familia y mi equipo de trabajo, solo pido que nos dejen trabajar y nos garanticen la seguridad para poder hacerlo”, expresó Moreno Guzmán.

Aprovechó para hacer un llamado a las autoridades para que garantice la seguridad no solo de él, sino de todos los candidatos, ya que tiene conocimiento que también a otros partidos han sido víctimas de este tipo de hechos intimidatorios.

“Quiero decirles que no solo a nosotros nos han sacado (comunidades o colonias), pueden investigarlos, porque tengo entendido que también amenazaron a Francisco Millán (candidato a síndico por el PRI) en la sindicatura de Palmillas y también lo hicieron con otros candidatos”, señaló Moreno Guzmán.

Marco Beltrán, presidente de Movimiento Ciudadano en Escuinapa dijo que en relación a los hechos que acontecieron el fin de semana, como presidente de este partido reprueba este tipo de prácticas, y así mismo convocó a los demás partidos políticos y a sus candidatos a que desarrollen juntos en buen orden esta jornada electoral, en armonía, cordialidad y respeto.

“Señalar enfáticamente que en ningún momento hubo una amenaza directa a nuestro candidato Hugo Enrique Moreno Guzmán, pero no podemos permitir este tipo de acontecimientos que nublan este proceso electoral, por ello pedimos a las autoridades piso parejo para todos y que nos dejen trabajar, será la ciudadanía quien elija a nuestro futuros gobernantes”, expresó Marcos Beltrán.

Aclaró que fue el partido Movimiento Ciudadano a nivel estado quien solicitó al Instituto Estatal Electoral la seguridad del candidato (Hugo Moreno) y su equipo de trabajo y a su vez, a la consejera presidenta del IEES, Karla Gabriela Peraza hizo lo contundente con el secretario de Seguridad Pública, quienes han ofrecido todo su respaldo en materia de seguridad.