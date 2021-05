Ya es tradición comer nieve artesanal en Aguacaliente, Sinaloa

Sinaloa.- Por más de 70 años, el negocio de la elaboración de nieve artesanal de Jesús Valdez Cárdenas ha formado parte de la historia en Aguacaliente de Gárate, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El negocio lo comenzó el padre de Jesús. Desde entonces deleitan a toda la comunidad y pueblos circunvecinos con su sabor único.

Historia

Don Chuy, como lo conocen en el pueblo, continúo el negocio desde hace 40 años que quedó al frente del comercio.

Desde sus 10 años, Jesús se inquietó por aprender a preparar la nieve, cuya receta, dijo, era secreta. Desde entonces, su trabajo se convirtió en pasión.

Sus padres le enseñaron todo acerca del negocio, sobre todo la amabilidad, pues tratar bien al cliente es otro de los puntos importantes para que un comercio prospere.

Todo el aprendizaje que le inculcaron sus padres, ahora se los transmite a sus hijas.

Su hija Chuyita es la que prepara las nieves en la actualidad.

Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, don Chuy se resguarda en su casa y sus hijas atienden el negocio. La especialidad del negocio de don Chuy es la nieve de leche natural y leche con vainilla.

Satisfacción

A don Chuy le llena de orgullo el poder vender a todo el pueblo, y sobre todo, seguir en la preferencia de los clientes a pesar de tantos años.

“Es una satisfacción seguir vendiendo la nieve a pesar de tantos años. La gente nos sigue buscando y eso es algo muy bonito. La gente siempre dice que si vienes a Aguacaliente y no comes nieve de Don Chuy, entonces no viniste”, dijo Jesús Valdez.

Emocionado, comentó que hay hasta tres generaciones que han probado sus nieves. Hay abuelos que cuando eran jóvenes las compraban y ahora que tienen nietos los llevan a disfrutarlas. Todos los días tienen ventas, pero se incrementan los fines de semana.

Expectativas

Don Chuy espera seguir en la preferencia y en la historia de su comunidad. Confía en que sus hijas puedan continuar con la tradición familiar.

Jesús tiene buenas expectativas de seguir en el negocio, la esperanza de que su comunidad prospere y aumente la llegada del turismo para que se eleve la venta.

Antes de la pandemia, el pueblo ya tenía visitantes de diferentes partes de la república. Dijo que su pueblo tiene mucho qué ofrecer a los habitantes.

“Ojalá que ya vuelva el turismo y que aumente. Nosotros tenemos muchos atractivos y productos tradicionales como la nieve. Este es un pueblo pintoresco”, finalizó Jesús Valdez.

El Dato

Esperanza

Don Chuy espera que el negocio siga formando parte de la tradición en su comunidad. Confía en que sus hijas conserven el negocio familiar. Además, dijo que no pierde la esperanza de ver a Aguacaliente como un atractivo turístico.