Entregas de apoyos para adultos mayores de Mazatlán cambia de sede

Mazatlán, Sinaloa.- El día de hoy viernes 27 de Marzó se les estará dando el apoyo del "Programa para el Bienestar de las Personas Adultas" a los adultos mayores del puerto.

Por medio de un aviso se les comunica que el apoyo que normalmente se recibía en la Cancha Germán Evers, se estará dando a partir de las 08:00 horas en los Centro Deportivo y Recreativo "Benio Juárez", ubicado en Avenida Juan Pablo II e Insurgentes.

Cabe destacar el apoyo se realizaría el día de ayer 26, sin embargo no fue así, lo que provocó molestia, impotencia y hasta lágrimas en algunos adultos de la tercera edad la suspensión de la pensión que les otorga Gobierno federal.

El señor Raúl Armenta llegó puntual a la cancha Germán Evers por el recurso, pero se encontró con empleados de la oficina de Bienestar que le notificaron que se canceló. Explicó que ya no tenía dinero, venía feliz porque esperaba comprar despensa e irse a refugiar en su casa ante la amenaza de la pandemia, pero ahora ni para el camión le quedó.

A su vez, Leopoldo Mendoza dijo que no entiende cómo los hacen echar vueltas para darles un apoyo que ya anunció el presidente. El adelanto de los dos pagos es para que no salgan por el coronavirus cuando esté en la fase de más contagio.

Margarita Hernández apenas se puede mover, llegó en una auriga y al enterarse que no iban entregarle la pensión, las lágrimas no se hicieron esperar. Relató que está endeudada en la tienda y no tiene ningún familiar que la ayude. Así como estas tres personas llegaron decenas que tenían de pago el jueves 26 de marzo y lo más frustrante es que nadie les da una fecha, indicó molesto Ramiro Tirado López.