“Ya le pedí disculpas a Cuen”, dice alcalde de Mazatlán, ´El Químico´

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció que ofreció disculpas al líder estatal del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda.

“Lo cortés no quita lo valiente, hay que ser respetuosos, le pedí disculpas. Es de caballeros ofrecer disculpas. Soy gente de bien. No les voy a decir cómo, pero sí es real. Cuando tengo que ofrecer una disculpa, lo hago. Lo he hecho con muchos personajes”, expresó Luis Guillermo Benítez Torres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Morena y el PAS irían en alianza en las próximas elecciones. Será el Partido Sinaloense el que nombre al candidato a la alcaldía por Mazatlán.

Leer más: Prometen rescate de áreas verdes en San Francisco, Mazatlán

Mañana, en sesión extraordinaria de Cabildo, “El Químico” pedirá licencia por 90 días. El alcalde no quiso dar el nombre del posible presidente que tomaría las riendas tras su salida.

Leer más: Médicos ven lento el proceso de vacunación contra Covid-19 en Mazatlán

Aseguró que de las encuestas que ha realizado, él sale a la cabeza. Dijo que el personaje que le sigue está 38.2 puntos abajo.

Antes de irse, el alcalde inaugurará el pingüinario de Mazatlán, entre otros proyectos en conjunto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. El presidente dijo que realizó diversos arranques de obras para inaugurarlas cuando regrese.