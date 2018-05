Ya no hay salario que alcance por los aumentos

Mazatlán, Sinaloa.- Familias tratan de estirar lo más que pueden sus ingresos, y para ello acuden al tianguis de la Juárez a hacer sus compras.

Pero, los precios de los productos básicos siguen al alza. El huevo se encuentra a 55 pesos la cartera. El pollo y la carne de un fin de semana a otro sube de 50 centavos a un peso, se quejó Nora Pérez.

Añadió que en su casa comen carne y pollo una vez a la semana, pues además de los alimentos, tienen que pagar servicios y con el sueldo de ella y su marido no alcanza.

Mientras que Juana Carrillo recalcó que debido a los bajos sueldos acude al tianguis, donde puede encontrar de todo en un solo lugar.

Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Tiene tres años que todos domingos madruga para hacer sus compras.

Vive en la colonia Esperanza. Se va caminando y lleva su carrito para el mandado. Pasa por el mercado Miguel Hidalgo, checa los precios y luego se cruza la calle Pérez Arce, donde se encuentra el mercado sobre ruedas, donde pueden encontrar abarrotes, cremería, carne, pollo, ropa, comida, y desde un alfiler a una estufa.

El “chivo” se estira, pero no alcanza ni para lo más básico. Actualmente se tiene que elegir lo que va comprar. Si lleva leche, no hay huevos, y si opta por carne, se olvidan del jamón y queso.

La situación económica de las familias es muy difícil. Tienen hijos que van a la escuelas y requieren hacer gastos en material, que no siempre se puede adquirir.

Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Más ventas

Concepción Lizárraga es comerciante del tianguis desde hace 20 años y explica que la falta de liquidez en las familias la padecen ellos. Los domingos que les reditúan es en quincena. Además, el comprador se mueve de un puesto a otro en busca de donde le den ms barato, aunque sean 50 centavos, pues buscan gastar menos debido a los bajos salarios.