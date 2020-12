Ya viví la experiencia de tener el Covid-19: Carlos Covarrubias De la Toba

Mazatlán.- Carlos Covarrubias De la Toba es el encargado de una funeraria en Mazatlán, Sinaloa, quien tiene más de 30 años de experiencia en el oficio de ser funerario, cuya familia se ha dedicado a eso por varias generaciones.

Para “Covarrubias” como lo conocen sus compañeros de trabajo esta pandemia de covid-19, se ha enfrentado a muchas situaciones entre ellas atender a un promedio de 10 familias por día y sufrían ante la imposición de los gobiernos de no poder velar a sus seres queridos y la molestía que eso causaba a los dolientes ellos lo padecían, en algunos casos los familiares lo entendían pero en otras situaciones hasta recibieron malos tratos y groserías.

“Desde que empezó la pandemia a la fecha las personas no creían pero con el paso del tiempo han ido creyendo, nosotros aquí en la funeraria atendiamos alrededor de 10 familias por día y ellos querían velarlo pero con las restricciones del gobierno, Coepris, y Salubridad, no nos permitían velar a su ser querido esa era la siutación en los primeros meses ya la gente se comportaba de manera negativa, nosotros sólo cumplíamos con lo que decía en el certificado de defunción, veíamos mucho dolor en la gente, no podían creer que su familiar había fallecido por esas causas”, menciona Covarrubias De la Toba.

Carlos en algún momento de esta pandemia Covid-19 llegó a pensar en abandonar su trabajo debido a la presión que sufrían ante la difícil situación por la que pasaban, ya que al llegar a laborar y colocarse los trajes especiales y con el intenso calor que había en los primeros meses y la alta demanda de personas fallecidas les era desgastante poder trabajar es esas circunstancias.

“ Era mucho la presión de la gente, llegamos atender a 10 o hasta 13 familias, la presión era mucha, yo decidí descansar unos días, porque el ponerse el traje desde que llegabamos a laborar y no nos quitabamos el traje y ya se imaginarán con el calorón, sudabamos, llegó el momento en el que llegamos a cansarnos y no sólo yo sino los demás compañeros también llegaron a pensarlo”, comentó Carlos Covarrubias.

Gracias al apoyo de su madre con la que vive en estos momentos y al recibir unas palabras de aliento o un abrazo son el motivo para seguir adelante para Carlos Covarrubias De la Toba quien se ha desempeñado en el oficio de ser funerario desde la edad de 16 años, cuyos origenes se establecen en una de las ciudades más violentas del país, y debido a eso ha vivido muchas situaciones que no se comparan con esta pandemia Covid-19, tanto así que ya padeció este virus a pesar de tomar las medidas de prevención necesarias pero ante la vocación de ayudar a otras personas no supo en que momento llegó a contraer este virus.

“Desgraciadamente por el hecho de ayudar a la gente con sus seres queridos a mí me pegó, dure en casa un mes y una semana, me daba calentura, dolor de huesos, dolor de cabeza, donde desafortunadamente a mi madre también le dió pero con la ayuda de Dios y medicamentos salimos adelante”, dio a conocer Covarrubias De la Toba.

Lo más dificíl en esta situación es que los familiares se ponen enojado con los empleados funerarios y faltado al respeto, pero como trabajadores tienen que aguantar a los familiares que se molestan ante la negativa de no poder velar a sus familiares, pero ante esta pandemia en algunos casos les es imposible.

Carlos Covarrubias De la Toba | Víctor Torres/ Debate

Dentro de la trayectoría de Carlos Covarrubias De la Toba en sus 30 años de trabajo como funerario lo más difícil por lo que ha pasado es cuando vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua durante los años del 2008 al 2011 que le tocó hasta recibir cachetadas por parte de los familiares de personas que eran víctimas de la violencia en esa ciudad de las consideradas como una de las más violentas de la República Mexicana.

Carlos menciona que a pesar de trabajar en este oficio también son personas y tienen sentimientos cómo cualquiera que la gente no piense que por ser funerarios no somos sensibles, y pues lo que ellos realizan es de mucha gran ayuda para los familiares cuando pierden a un ser querido.

“Nosotros sí sentimos, en mi caso en mi trayectoría que tengo muchas veces nos convertimos en sicologos, en muchos casos hay familias que en verdad les duele la perdida de su ser querido y en otras no, sólo les lloran por el que dirán, y uno se da cuenta y analiza esas dos clases de familia, pero sí somos sensibles, no crean que porque trabajamos en esto somos duros, tenemos nuestro lado humano nuestro lado sensible, en mi casi ya tuve una pérdida perdí a mi padre, nosotros sentimos lo mismo que lo que sienten las familias”, menciona el encargado de la funeraria ubicada sobre la Avenida Gabriel Leyva a un costado de conocida gasolinera.

El trabajar en una funeraria es muy bonito, nosotros estamos para ayudar en las personas en su dolor y estamos para apoyarlos y se trata de que se atienda de una buena manera a su ser querido, en que se le de un buena buena presentación en su ataúd, apoyarlos en el registro civil, en el panteón, en el funeral, de eso se trata, nosotros como funerarios tratar de quitarles un poco de peso a sus familiares, ellos nos están prestando un ratito a su ser querido para nosotros poder trabajar en él para su presentación, ya sea en capilla o en su domicilio, finalizó Carlos Covarrubias De la Toba.