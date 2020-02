Yahir necesita sangre AB+, recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba

Mazatlán, Sinaloa.- La familia de Yadir Antonio Ceballos, pide la ayuda de la sociedad para donarle sangre tipo AB+ (positivo) en el Hospital General de Mazatlán, quién se encuentra internado en la cama 3, en terapia intensiva.

El hombre sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura en el edificio de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en la calle 21 de marzo.

Los requisitos para poder donar son presentarse en un horario de 07:00 a 08:30 horas, tener entre 18 a 65 años de edad, ir en ayunas, haber dormido al menos 6 horas la noche anterior y presentarse con una identificación con fotografía (IFE).

No debe contar con enfermedades tipo hepatitis, sífilis en el último año, paludismo en los últimos 5 años, brucellosis o fiebre de malta, tos o vómito con sangre, úlcera del estómago o duodeno, enfermedades del corazón.

Algunas circunstancias que impiden donar son presentar alergias a medicamentos o alimentos, anemia, cirugía en los últimos seis meses, cirugía dental en la última semana, embarazo o parto reciente, estar en lactancia, menstruación, vacunación en los últimos dos meses, o tener tatuajes en el último año.

Tampoco pueden donar las personas en tratamiento médico, quienes usan anticonceptivos, no haber tomado alcohol en las últimas 24 horas, no tener antecedentes de ingresar a instituciones penales y no haber estado en centros de rehabilitación de drogas o alcohol.