Yo soy de resultados, no de críticas, indica alcalde de Mazatlán por partida para viajes

Sinaloa.- Despreocupado dijo sentirse el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ante los señalamientos de regidores de oposición, quienes aseguran que hay una desproporción en las partidas del presupuesto de egresos, donde los viajes al extranjero tuvieron un aumento de mil 100 por ciento.

El presidente municipal, comentó que los ediles tuvieron su oportunidad de señalar si hay o no una desigualdad en los recursos asignados a la administración que preside.

El munícipe aseguró que el presupuesto de 2 mil 521 millones 994 mil 221 pesos para este año abarcará para todos, ya que el puerto es la ciudad menos pobre de todo el estado.

Benítez Torres aclaró que el ser la entidad con menos carencia en Sinaloa no es de su invención, pues existe un estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual precisa la disminución de pobres en el municipio.

Dijo que hay preocupación de su gobierno por disminuir los índices de pobreza en el puerto, a través de diversos programas de apoyo como “Peso a peso”, que resulta beneficioso.

“Yo soy respetuoso de las opiniones, pero no me preocupan, pues estoy haciendo muy bien mi trabajo, ya que soy de buenos resultados y no de críticas”, expresó.