Yuri y Carlos Rivera enamoran en la Coronación de la reina del Carnaval

Mazatlá, Sinaloa.- La veracruzana Yuri salió al escenario para hacer gozar a los mazatlecos al ritmo de sus más grandes éxitos, después de interpretar la primera canción agradeció al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres la invitación al carnaval y el público con descontento lo abucheo.

La cantante brindó un excelente espectáculo donde no podían faltar las canciones como, No puedo más, Amiga y no podían faltar las ochenteras, como Detrás de mi ventana.

Mientras brindaba el espectáculo no perdió la oportunidad de subir las reina infantil 2020, Valentina Íñiguez y la reina de la poesía 2020, (no me acuerdo su nombre),para tomarse una foto con ellas.

Yuri interpretó sus más grandes éxitos. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El concierto continúo y la gente no dejaba de cantar ante de despedirse y darle la bienvenida a Carlos Rivera, Yuri complació al público al cantar La Maldita Primavera.

Yuri complació al público al cantar La Maldita Primavera. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El cantante Carlos Rivera conquistó al público que esta noche llenó el estadio Teodoro Mariscal, en el marco de la coronación de la Reina del Carnaval, Libia II.

El artista saludó a los mazatlecos y hasta tuvo tiempo para bromear con el público, recordando que no era la primera ve que venía a Mazatlán, pero a diferencia de la ocasión anterior, ahora sí le habían pagado.

Carlos Rivera enamoró con sus canciones a las mazatlecas. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Con un despliegue de luces, fuego y baile, Rivera se adueñó del escenario desde el inicio, aprovechando los tiempos entre cada canción para interactuar con el público, que en esta noche, le festejaba todo.

En un punto de su concierto, Carlos Rivera llamó al escenario a la cantante Yuri, quienes interpretaron un éxito que ambos grabaron juntos en un disco en vivo de la cantante veracruzana.

Carlos Rivera aprovechó para interactuar con el público. Foto: EL DEBATE

Fue muy notoria la brecha generacional entre los públicos de Carlos Rivera y de Yuri, pero cuando los dos juntaron sus voces unificaron al público en aplausos y gritos unánimes.

Tras la intervención de Yuri, Carlos Rivera siguió interpretando sus éxitos, todos coreados por un público mayoritariamente joven que fue a verlo.

A las afuera del Teodoro Mariscal hubo grupos de personas que se apostaron en las pantallas que fueron colocadas en el exterior para que los que no alcanzaron boleto pudiesen ver y escuchar a sus artistas y la coronación de la reina.