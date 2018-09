Somos voz del Pueblo, gobernaremos en su nombre: Benítez Torres

Mazatlán, Sinaloa.- “Voy a ser el mejor Presidente municipal en la historia de Mazatlán”, reiteró ayer en entrevista Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde electo en las pasadas elecciones del primero de julio. Consciente del momento histórico de cambio y con una voluntad política acorde a la transformación que los ciudadanos exigen, el Edil entrante declaró fervientemente su confianza en la voluntad expresada por los mazatlecos y subrayó su preocupación por mantener su Gobierno en sintonía con los deseos de manera inédita de Gobierno y desarrollo demandados por la sociedad y recordó las palabras al respecto de AMLO: “Venimos a gobernar escuchando al Pueblo”. Lo anterior lo expuso al referirse a las acciones de las autoridades municipales en la obra pública y los servicios primarios en Mazatlán y se mostró preocupado por el abandono y nula supervisión de los trabajos realizados en el puerto. Además, resaltó la importancia del mantenimiento de los trabajos terminados. “Tenemos un proyecto de un equipo de profesionales que se encargará de vigilar, evaluar y mantener en reparación constante la obra pública. Vamos a cambiarle la cara a Mazatlán” afirmó el próximo Alcalde.

Lea también: Benítez y Bouciéguez inician hoy la transición de gobierno

“A mí no me da pena decir que vamos a terminar obras que otros iniciaron. Lo vamos a hacer con mucho gusto porque es inversión y gasto del dinero de los mazatlecos. Toda obra empezada que encontremos vamos a rescatarla y terminarla, porque es patrimonio del Pueblo y eso hay que respetarlo”, declaró enfático. Explicó que para atender las demandas de la ciudadanía están muy atentos a sus denuncias y peticiones para no dejar a nadie en el olvido y ofreció como ejemplo el atraso y la desatención en que Gobiernos anteriores tienen a la colonia Juárez donde la pavimentación es prácticamente inexistente y en condiciones desastrosas y donde, anunció, se prestará atención inmediata. Planteó además, la necesidad de que la sociedad trabaje en conjunto con las autoridades para cuidar, respetar y mantener las obras que el Gobierno realiza con sus impuestos.

Lea también: Habrá estacionamiento en el malecón, pero se cobrará el servicio

El alcalde electo Luis Guillermo Benítez Torres declaró también su preocupación por eliminar el rezago de cobertura en servicios públicos y obras de desarrollo social en las zonas rurales y en las colonias marginadas de la región municipal.

No vamos a olvidar nuestras promesas. No dejaremos en el olvido a todos aquellos mazatlecos que se acercaron a nosotros a pedirnos ayuda o solicitar justicia social.

Pidió a todos los ciudadanos que mantengan su voto de confianza. “Nos les vamos a fallar, vamos juntos y de mano con mano para lograr la transformación social que los mexicanos demandan”. Finalizó en el Programa por la Libre Mazatlán.