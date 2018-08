Atemoriza muerte de camarones y peces en Rosario, Sinaloa

El Rosario.- Pescadores del sistema lagunar Huizache-Caimanero se encuentran atemorizados debido a la mortandad de peces y camarones en la zona antes mencionada.

Leer también: Ambulancia choca contra tráiler en traslado de paciente a Mazatlán

Los hombres de las redes señalaron que el día de ayer se empezó a correr el rumor de que existía una mortandad de peces y camarones en la zona de Los Pozos y Matadero pertenecientes al municipio de Rosario, por lo que algunos acudieron a las partes señaladas y comprobaron que era cierto y que incluso el día de hoy martes fue mayor el volumen de las especies muertas.

Leer también: Docentes del CAM 11 se quejan de abandono

Ramón Rojas Quintero, presidente de la cooperativa pesquera de Potrerillos y coordinador de pesca del ayuntamiento de Rosario, señalo que el problema se detectó este lunes entre la laguna del Huizache y los Pozos con la presencia de algunos camarones que aparecieron muertos, debido a que este problema ha pasado en otras ocasiones, se pensó en un principio que podía deberse a falta de oxígeno.

El líder pesquero, informó que el día de hoy aparecieron camarones en mayor cantidad y más especies como pescados de los llamados Chigüiles, Tilapias, entre otros, muertos en la orilla de la laguna.

Esto genera algunas sospechas de que pudiera haber una contaminación fuerte en la laguna, pues por oxigeno no pasaría esto a esta magnitud, asegura el líder pesquero, quien también ha tomado las opiniones de otros que tienen experiencia en esto.

Rojas Quintero, Comentó que realizo personalmente un recorrido por la zona para observar el problema y también miro a gente recogiendo camarón o pescado muerto, pero les aconsejo no hacerlo, pues estos pueden estar contaminados y pudieran causar algún daño por lo que hizo un llamado a no consumir este producto.

Por lo que poquito que conocemos no es falta de oxígeno, ese camarón que apareció creemos que es alguna contaminación que existe, por eso no sería conveniente no consumirlo