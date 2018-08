Arranca ciclo escolar 2018-2019 en Escuinapa

Escuinapa.- Autoridades municipales y estatales dieron apertura al ciclo escolar 2018-2019, pues fue la Escuela Primaria J. Natividad Toledo la anfitriona del evento.

Lea también: Quirino Ordaz inaugura el ciclo escolar 2018-2019 en Mazatlán

Fernando Flores Valdés, director del instituto educativo, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y a los residentes.

Te puede interesar: Villa Rivera: La mayoría de las demandas estarán resueltas esta semana

“Ustedes alumnos son la razón que nos mueve, nos recuerdan dar allá bienvenida a los alumnos nuevos que son primer grado que se están incorporando a la familia, a la escuela primaria J. Natividad Toledo, y recibimos con alegría a nuestros alumnos que nos acompañan en el proceso de desarrollo escolar y académico”, indicó el director.

Por su parte, el alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán recordó cuando fue su primer día de clases en una primaria, antes de dar el banderazo del ciclo escolar.

Un aplauso a los niños de primer año que están ingresando a la primaria Natividad Toledo. Me acuerdo cuando yo entré a primer año de primaria, la verdad me encantó. Me acuerdo de los maestros que me dieron clases, por eso, otro aplauso a los maestros, externó el primer edil.