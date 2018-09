Crear barcinas le cambia la vida luego de sufrir cáncer

Escuinapa.- Hace ocho años le detectaron cáncer en la próstata y a raíz de esa enfermedad, Miguel Ángel Díaz López retomó su vida con la elaboración de barcinas.

Sin dejarse vencer por la terrible enfermedad que lo acechaba, manifestó que encontró en el producto escuinapense una terapia ocupacional, que le ayudó a mitigar sus estragos.

Hace ocho años inicié. Me pegó una enfermedad, le conté a Sandra Kelly (expresidenta de DIF), me mandó con un urólogo, me hicieron estudios y me dijeron que salí con cáncer, y a partir de ahí se me vino a la cabeza hacer barcinas, explicó.

Miguel Ángel pertenece a la cooperativa de El Calón, por lo que también fue motivo para dedicarse a la creación de barcinas.

Dijo que Álvaro Maldona-do, compañero de la cooperativa, le ayudó a tejer, pues el único barcinero era Eleno Rojo, quien falleció hace poco meses.

El inicio

Su primera barcina fue con un coco, el cual tejió con material de mecate con Chuy Aragón, en contra esquina del mercado municipal.

Mi experiencia al crear barcinas ha sido tan bonita, y me ha ayudado a crear un sinfín de otras creaciones, como barcos de palma de coco, llaveros de barcinas, entre otras cosas, puntualiza.

Le gustaría impartir clases a niños y jóvenes

Aun teniendo más de 80 años, a Miguel Ángel le gustaría que niños y jóvenes elaboren barcinas, pues son pocas personas las que crean este producto marismeño.

“Algunos no van a terminar los estudios, me gustaría que los niños y jóvenes asistan a mi casa y yo les doy las clases gratis. Me gustaría que esta tradición no se perdiera”, finalizó.