Esteriliza a tu mascota, conoce los requisitos

Mazatlán, Sinaloa.- Aunque el servicio gratuito de esterilización de perros y gatos tiene alta demanda y mucho éxito, se dan casos de usuarios molestos porque sus mascotas son rechazadas, pues no se cumple con los requisitos para ser intervenidas.

Personal que opera el camión veterinario del municipio y la Secretaría de Salud indicó que las vacunas se aplican sin restricciones, pero en el caso de las esterilizaciones, que son intervenciones quirúrgicas, se deben cumplir medidas básicas de seguridad e higiene, por el mismo bienestar de las mascotas.

Condiciones

Para que una mascota esté apta para recibir una esterilización, debe cumplir con los siguientes requisitos:

-Ayuno de 12 horas de sólidos y 8 de líquidos.

-Estar limpios, sin pulgas ni garrapatas.

-Edad entre los 4 meses hasta los 5 años.

-Llevar toalla o cartón para recostarlos tras la cirugía.

-Machos deben tener los dos testículos descendidos (que se vean y se sientan al tacto).

-Llevar a los perros con correa y a los gatos en jaula especial o jaba.

-No llevar perras en celo.

-No se aceptan perras o gatas recién paridas (hasta que les deje de salir la leche).

-No llevar perritas obesas.

-No perros chatos (pugs, bóxers) pues se requiere para ellos una anestesia especial que no se tiene.

Posterior a la cirugía, los animales requieren ciertos cuidados especiales, los cuales son informados por el personal a cada dueño de mascota.

Sigue campaña

El camión llegó a Villa Unión el lunes para retirarse el miércoles, pero se extendió el servicio hasta este viernes debido a la gran demanda que tuvo.