Los productos de canasta básica por las nubes

Mazatlán, Sinaloa.- Los precios de los alimentos básicos no dejan de aumentar, el alza no da tregua.

Ayer, Guadalupe Coronado se sorprendió al encontrar el kilo de limón a 40 pesos, la cartera de huevo a 68 y 52 pesos y el kilo del mismo producto a 36, 38 y 40 pesos, de acuerdo con el tamaño.

En un recorrido por el mercado, EL DEBATE constató que el precio de la papa oscila de 20 a 28 pesos. El tomate, que ya tenía varias semanas a 5 y 6 pesos el kilo, este día el precio es de 10 y 16 pesos, mientras que la cebolla está a 28 pesos la más barata, pues en algunos puestos supera los 30 pesos.

Foto: El Debate

Incrementos

Los locatarios aseguran que se ven obligados a incrementar los alimentos de primera necesidad, pues a ellos los proveedores también les encarecen los precios de los productos.

El frijol bajó a 30 pesos hace unos días, pero volvió a subir 5 y luego 8 pesos. Lo mismo ocurre con el aceite y el azúcar que tienen alza de un peso, uno con 50 centavos. María Murillo, quien pretendía comprarse un mango que salía casi a 20 pesos, pues el kilo está a 50 pesos, comentó: “Este no es un artículo de primera necesidad, se me antojó”, pero no pudo llevarlo, pues prefirió adquirir más tomates.

La carne y embutidos también se incrementan dos y hasta cinco pesos.

Foto: El Debate

Las ventas caen

Locatarios de los mercados Pino Suárez, Miguel Hidalgo y Juan Carrasco coinciden que los incrementos a los alimentos de la canasta básica también les pega a ellos.

Las ventas bajaron hasta en un 30 por ciento, los clientes acuden, pero compran menos y esto pega al sector, pues se tiene que pagar al municipio la renta. Asimismo, los servicios de agua y luz.

Foto: El Debate

Lo único que los favorece son los días que vienen barcos, pues cruceristas acuden a visitar los mercados y hacen compras.