Mazatlán, Sinaloa.- Un total de 38 integrantes de Moto Club Mazatlán reciben capacitación en primeros auxilios otorgados por Punto Rojo, esto con la finalidad de tener una rápida reacción ante cualquier percance o accidente que pudiera presentarse dentro de la Semana de la Moto.

Gabriel Tolentino, organizador de la Semana de la Moto, mencionó que están recibiendo capacitaciones en servicios de rescate y primeros auxilios básicos a fin de prestar un servicio rápido asistencia médica en lo que llegan los servicios de emergencia.

"Las indicaciones son para en caso de ser los primeros en llegar a auxiliar a algún motociclista revisarlo, brindarle los primeros auxilios y cuando llegue un paramédico darle la información necesaria de lo que se está haciendo, esto es para un auxilio dentro de la Plaza de la Moto y en varios puntos donde se realizarán los eventos".

Moto Club Mazatlán recibe capacitación en primeros auxilios. Foto: Nallely Medina

Añadió que para garantizar la seguridad y el rápido auxilio de los asistentes, contarán con ambulancias y paramédicos en la Plaza de la Moto para que los servicios de socorro sean prioridad y ser los primeros en brindar atenciones inmediatas.

A su vez, se busca que los más de 130 personas que se encuentran coadyuvando en la realización de este evento tomen el curso recomendado por las autoridades municipales y de auxilio.

Para atender percances como han ocurrido en otros años debido al descontrol de piruetas y acrobacias de aficionados en avenida del Mar, se contarán con ambulancias y servicios médicos en al menos siete puntos.

Foto: Nallely Medina

Tolentino hizo el llamado a los bikers de portar casco protector, no exceder límites de velocidad, no subirse a banquetas y evitar estacionarse en ellas así como en los lugares no permitidos por las autoridades municipales.

Asimismo dijo que ya confirmaron asistencia motoclubs de Estados Unidos y varios puntos de Latinoamérica, con lo que se sienten emocionados de estrenar el nuevo malecón con el desfile en el que esperan superar asistencias del año pasado.