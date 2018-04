“Siempre tuve el sueño de coser; todo se puede lograr”

Mazatlán.- El alumno del Cecati Playa Sur Isaías Nakakawa es un caso de éxito. Rápidamente destacó en la elaboración de vestidos de noche y ropa para caballero al tomar u curso de costura que siempre había sido su sueño, logro que ha consolidado desde hace dos años.

En mayo de hace dos años, Isaías Nakakawa estudió alta costura, prendas para dama y niña, patronaje y prendas de caballero y niño en el Cecati 132.

Isaías se enfoca en la realización de vestidos de noche sobre pedido, pero puede realizar

una gran variedad de ropa.Foto:DEBATE/ VIctor Hugo Olivas

Aunque cuenta con estudios de ingeniería civil por la UAS, su meta siempre había sido estudiar y aprender el oficio de la costura. Tarda en promedio un día o máximo dos en la elaboración de prendas. El tiempo que depende del diseño de la ropa.

“Siempre tuve la inquietud de aprender a coser y no me animaba, pero un día le comenté mi interés por la costura a una amiga que me arreglaba la ropa y me enseñó lo básico, pero después entré a estudiar al Cecati. Ahora tengo el sueño de tener una tienda donde pueda vender todos mis proyectos, pero las cosas se van acomodando. Cuando haces lo que te gusta las cosas se logran paso a paso. Si tienen la inquietud de estudiar, les recomiendo que lo hagan, pero todo se trata de la disposición y ganas que le pongan”, dijo Nakakawa.

Comenzó en este oficio al tomar el curso de elaboración de prendas para caballero. Inició elaborando ropa para él y después decidió crear varios diseños para vender.

Sus compañeras de clase, Heidy Urtusuástegui, Judith Morán y Lili Rosales lo apoyan

al portar sus diseños Foto:DEBATE/ VIctor Hugo Olivas

Desde hace un año y medio, el joven de 30 años comenzó a confeccionar sus propias prendas al trabajar en solitario en su taller ubicado en el centro, pero recibe a sus clientes en su casa de Playa Sur.

Su inspiración en la creación de vestuario proviene de ideas propias que poco a poco va perfeccionando, además de seguir las ideas de los clientes que solicitan su trabajo. Las prendas que más le solicitan son principalmente los vestidos de noche, y es la ropa que también es de su mayor agrado por realizar.

Hasta el momento, su vestuario lo han llevado hasta Guadalajara en prendas para caballero, pero también a Brasil, donde se usó uno de sus vestidos para una boda. Desde hace 10 meses comenzó a comercializar su marca, que se ha publicitado de boca en boca gracias a recomendaciones de su trabajo.