Mazatlán espera con ansias el concierto de Creedence

Mazatlán Sinaloa.- En el marco de la apertura del Tianguis Turístico 2018 se anunció un concierto en el que la legendaria banda estadounidense Creedence Clearwater Revival tocaría frente a cientos de mazatlecos, sus mejores éxitos.

Es la primera vez que la banda se presentará en el puerto de Mazatlán y se espera la asistencia de cientos de locales a este evento gratuito, que se llevará a cabo a las 8 de la noche de hoy frente al Monumento al Pescador.

La agrupación aglutina influencias de rock y country con algunos matices de blues y cuenta con el reconocimiento internacional por la famosa canción Have you ever seen the rain.

Aunque su mayor éxito siga siendo reproducido en radio y otros medios digitales, se tiene la consigna de que el público se deleite al ritmo de sus demás éxitos, que en Estados Unidos han sido hito.

El equipo de sonido ya ha sido instalado en las inmediaciones de la Avenida del mar, a la altura de la más famosa escultura mazatleca.

Aunado a esto, varios locales ya se han instalado con sillas plegables o de pie en lo que será el escenario montado en plena calle.