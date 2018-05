Es de alto riesgo ejercer el periodismo en Sinaloa: Turati

Mazatlán, Sinaloa.- Sinaloa es una entidad de alto riesgo para ejercer el periodismo. A un año del crimen de Javier Valdez no está claro la investigación y, mientras no se detenga a los responsables, es una mala señal de que cualquiera puede silenciar a un reportero y no pasa nada, señaló la periodista Marcela Turati.

La experta en periodismo sobre de derechos humanos y narcoviolencia en América Latina, disertó la conferencia 'Por el periodismo de esperanza' y resaltó que pese a que México es considerado como un país de paz, se registran más asesinatos contra periodistas, en algunos casos por encima de Irak y debajo de Siria.

En el país no mueren los periodistas por accidentes, son ejecutados en sus domicilios o medios de comunicación de esta forma tratan de silenciar la libertad de expresión.

La expositora e invitada por el colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión de Mazatlán fue acompañada por Raquel Zapiem y Cecilia Barrón en una plática con estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.