Mazatlán, Sinaloa.- Los ojos del mundo estarán puestos en Mazatlán con el Tianguis Turístico que se realizará en estas tierras del 15 al 18 de abril, en la inauguración se contará con la presentación del Circo Cirque du Soleil.

Será en el marco del Tianguis Turístico que el exitoso circo hará una actuación de 15 minutos en el teatro Ángela Peralta, así lo confirmó a El DEBATE Raúl Rico, director de Cultura de Mazatlán.

Creedence y Cirque du Soleil en Mazatlán.

Mientras que la secretaria de Turismo confirmó que también se ofrecerá un concierto la legendaria banda estadounidense Creedence, quien hará su show en el malecón. Este sábado se dará una rueda de prensa para dar los detalles, de dicha actuación e la agrupación originaria de Estados Unidos.

Al son de Creedence

La legendaria agrupación reune en su repertorio una mezcla de sonidos que van desde el blues, el góspel, el country y el swamp rock. Dentro de sus grandes éxitos figuran Travelin Band, Bad Moon Rising, Green River, Down On The Corner, Fortunate Son, Graveyard Train, Proud Mary y Have You Ever Seen The Rain. La actuación que darán en Mazatlán está contemplada para el 14 de abril en el Monumento al Pescador, en la página oficial del Tianguis se programó este concierto musical para las 19:00 horas.

Circo de gran altura

Sobre la presentación del Circo, el director de Cultura de Mazatlán, Raúl Rico externó que será solamente una función de corta duración, una probadita del show que dan.

Será solo una probadita del show en la inauguración que será de las 18:00 a las 19:30 horas el 15 de abril, es solo para los invitados de la secretaria de Turismo, entre ellos los Capitanes de la industria.

Mini carnaval

Indicó que al terminar esa presentación, se hará una develación de una placa de parte del presidente de México Enrique Peña Nieto, para luego seguir con el desfile de carros alegóricos (15 piezas) que durará 40 minutos y las comparsas carnavaleras que tendrán lugar sobre el malecón. Posteriormente, se llevará a cobo un combate naval a la altura de Olas Altas.

El día será cerrado con broche de oro con la actuación de la Orquesta Sinaloa de las Artes en el Plaseo Clasen, dirigida por Enrique Patrón de Rueda. Asimismo se harán presentes la Camerata de Mazatlán, el ballet de Javier Arcadia, el centro danzario Vilanova, el Coro Guillermo Sarabia, la banda Puro Sinaloa y ocho solistas sinaloenses conformando una gran velada de las artes.