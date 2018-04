Daniel Infante escribe libro sobre su abuela y Pedro Infante

Mazatlán, Sinaloa.- El nieto de Pedro Infante aterrizó por primera vez a Mazatlán no sólo con el propósito de conocer la casa donde nació el ídolo de México, sino que además de anunciar oficialmente que está escribiendo un libro de su abuela Piedad Casañas, quien es madre de Cruz Infante.

En exclusiva para EL DEBATE, Daniel Infante compartió que en cuanto entró al Museo de Pedro Infante sintió una conexión con su abuelo. Las personas que estaban en ese momento lo abordaron para tomarse la foto del recuerdo.

Posteriormente, en un tour liderado por su gran amigo, el "tarotista de las estrellas" Martino D’Rosuan se dirigió al monumento que se encuentra en Olas Altas.

Encontrarme con todas las bondades de mi abuelo me hace sentirme aún más orgulloso, les confieso que no me esperaba escuchar tantas historias de él, y que por supuesto se las contaré a mi abuela, dijo.