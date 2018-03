Piden mantener la calma ante derrame en río Piaxtla

San Ignacio.- “Hemos mantenido contacto directo con la Secretaría de Salud, así como la Comisión Estatal, para atender con prontitud cualquier eventualidad”, así respondió el alcalde Luis Fernando Sandoval Morales sobre el derrame de la solución cianurada al río Piaxtla, que se reportó en la localidad de San Dimas, Durango, la semana pasada, por una fuga en una de las válvulas de una pipa que brinda el servicio a la empresa minera.

El llamado

El munícipe hizo un llamado a la población a no alarmarse y no entrar en situación de pánico mientras las autoridades realizan su trabajo de campo, y por la experiencia demostrada en este tipo de accidentes ocurrido en otros lugares, con los protocolos de contingencia realizados por la empresa, espera que no se generen efectos mayores.

Sandoval Morales dijo tener confianza en que el daño se limite por la cantidad del tóxico vertido únicamente a la zona donde ocurrió el accidente y que hasta el momento no ha generado ningún impacto aguas abajo.

El río Piaxtla, a la entrada a la cabecera municipal. Foto: Yolanda Tenorio

Dijo que el día de ayer realizaron el levantamiento de muestras de agua y se está realizando el diagnóstico de impacto ambiental, así como se tomaron medidas preventivas en este lugar, que se encuentra a cerca de cien kilómetros de la cabecera municipal.

Sin motivos

El edil mencionó que no se han tenido datos de que en lo que corresponde a San Ignacio haya motivos de alarma, pues no se ha tenido información de afectación a la fauna marina, pues hay personas que continúan realizando la pesca sin problemas.

Como autoridad municipal, desde un principio hemos estado en alerta, hemos estado en constante comunicación con las autoridades de Durango, pues es allá donde ocurrió el derrame, pero el Piaxtla es el que abastece de agua al municipio y de igual manera encendió un foco rojo, y hay que atenderlo, mencionó.

Coordinación

Informó que se tiene comunicación con personas de comunidades río arriba, quienes han estado al pendiente de los cambios que pudieran ocurrir en las aguas del afluente, pero que hasta ayer el ganado y demás animales que beben agua de este lugar no han presentado problemas.