El comercio les dio una nueva esperanza

San Ignacio.- Para todas las familias que han sido desplazadas de las comunidades serranas por causa de la violencia, adaptarse a vivir en otros lugares ha sido un duro proceso, pues la vida en los altos es muy diferente a la de las partes bajas y la ciudad.

Para la familia Figueroa Salcido, que salió del poblado serrano de Santa Apolonia hace ya 14 años, no fue nada fácil su adaptación, pues llegaron con sus tres hijos y únicamente lo que traían puesto.

“Como casi en la mayoría de los pueblos serranos, quienes tuvimos que salir, lo hicimos sin nada, y lo peor de todo es enfrentarte con la falta de trabajo para sacar adelante a la familia. En ese entonces estaban construyendo el hospital integral y me dieron trabajo de peón; después cortando madera, y en obras del Ayuntamiento. No era mucho lo que ganaba, por lo que por las tardes tenía que buscar otra entrada de dinero para que alcanzara. La verdad, nunca me ha gustado estar de flojo", expresó el padre de familia, Héctor Figueroa.

Dijo que al ver que los gastos aumentaban y que el dinero no alcanzaba, le dijo a su esposa que preparara tamales para vender por las calles. Al principio cocinó 60 piezas, las cuales acomodó en una cubeta y salió a recorrer las calles.

Afortunadamente los vendió rápido y como la demanda aumentó, a los pocos días ya estaba elaborando hasta 100 en un día, pues también le hacían pequeños pedidos.

“Comencé con una cubeta, después en una bicicleta y ahora ya en mi camioneta subo la vaporera y recorro las calles. Vendo en las escuelas, las oficinas de gobierno y comercios. También me hacen pedidos en diciembre, año nuevo, el Día de La Candelaria, para eventos y novenarios. Ya le agarramos el hilo a la venta. Fue difícil pero nunca desistimos del negocio, aunque sea pesado, gracias a mi trabajo y a la venta pude hacer mi casita, pues de principio vivimos en casas rentadas y prestadas. Como pude compré el terreno y con mucho esfuerzo ya tenemos dónde vivir”, mencionó.