En aumento el consumo de drogas en Estación Dimas

San Ignacio.- Los casos de drogadicción se encuentran en aumento en la sindicatura de Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio.

Llamados

El director de Seguridad Pública, Alberto Castro Peña, dijo que de acuerdo con los múltiples reportes que se han tenido en el poblado referido, estos corresponden a llamados de auxilio de ciudadanos que reportan robos simples.

Añadió que lo preocupante de esto es que los infractores son jóvenes que tienen problemas graves de drogadicción, y en estos casos no se puede hacer mucho, pues los afectados desisten de interponer denuncia, ya que tienen que acudir a La Cruz.

“La verdad, es preocupante que las personas anden por la calle haciendo males a las personas. Aunque son robos menores, no dejan de ser un delito, y lo peor es que los familiares no se hacen responsables de los daños.”

Indicó que los padres de estos jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 30 años, son de muy escasos recursos económicos y no pueden pagar para que sean internados en un centro de rehabilitación y el problema aumenta, pues estos en su desesperación roban cualquier cosa para comprar drogas”, aseveró el funcionario.

En este caso, indicó, lo más viable sería que las familias buscaran apoyo en las instituciones de gobierno, ya que conforme el problema de drogadicción en su familiar vaya aumentando, se irá tornando más serio para la ciudadanía.

“Ahorita se roban lo que ven de modo, a veces cosas insignificantes que después andan vendiendo en la misma comunidad. De verdad que urge que se le ponga atención a este tema, porque algunos no solo delinquen, sino se vuelven agresivos con las personas, quienes ya no salen tranquilas a las calles o dejan salir a sus hijos por las noches, por temor a ser agredidos por alguna de estas personas, que sabemos no están en sus cinco sentidos y que requieren ayuda inmediata, ya que la drogadicción es una enfermedad.”

Acciones

En otro tema, Castro Peña refirió que se están atendiendo todos los llamados de auxilio de la ciudadanía, y que ha habido tranquilidad en el municipio. “Nosotros seguimos con los rondines en todas las comunidades".

La Policía Municipal se está apoyando con la Estatal y hemos estado entrando a las sindicaturas de San Juan y Ajoya, donde hace algunos meses, se había vivido una jornada violenta.

"Esperemos que las cosas sigan en calma, ya que se avecinan los tiempos electoreros y tenemos que estar a la expectativa de cualquier percance que pudiera surgir. Nosotros nos mantendremos conforme a lo que nos marque la ley en esos casos”, puntualizó.