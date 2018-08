“Nuestros hijos están corriendo peligro”

El Rosario.- Debido a la poca respuesta que, dicen, han tenido de parte de las autoridades para solucionar el problema de los techos en mal estado del Centro de Atención Múltiple Número 11, padres de familia bloquearon el bulevar Rotarismo, que está frente al plantel.

Los padres de familia y maestros comentan que ya sucedió un accidente, pues una niña se cayó.

Actualmente están tomando las clases bajo la techumbre porque tienen miedo de estar en las aulas, además del desagradable olor a humedad y las goteras.

Los inconformes pedían la presencia del presidente municipal o alguna autoridad estatal para llegar a un acuerdo para quitar el bloqueo.

Hugo Valenzuela, uno de los padres de familia, señala que ya han caído pedazos de techo y temen que suceda una desgracia con un colapso del techo, pues son niños con capacidades diferentes y se les dificulta caminar, sobre todo en lo mojado.

Las autoridades dicen que no hay recursos, que no hay apoyos, que ahorita no hay presupuestos, pero esto urge. Creo que esperan que ocurra una desgracia