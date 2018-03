Dan seguridad jurídica en vivienda a 1500 familias de Mazatlán

Mazatlán.- El Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga encabezan el evento del Programa Seguridad Patrimonial, “Papelito Habla”

Emocionada, aún sin poder asimilarlo, Cruz Bertha Soto Garzón recibió las escrituras de su vivienda, que por más de 30 años esperaba tener entre sus manos.

Viuda y sin el apoyo de sus hijos, la señora Bertha no podía pagar los documentos que garantizan la seguridad jurídica de su casa, hasta que este año se acercó a las autoridades en busca de ayuda.

“Había luchado tanto, más de 30 años, y hoy por fin puedo decir que es mía, que es mi casa. Estoy muy contenta, muy feliz, ya tengo las escrituras en mis manos, son mías”, expresó conmovida.

Ella es intendente en una institución ubicada por La Marina, el sueldo que percibe no le alcanzaba para obtener las escrituras, por ello agradece el apoyo que recibió del Municipio y Estado.

Al igual que la señora Bertha, mil 500 familias fueron beneficiadas con el Programa Seguridad Patrimonial, “Papelito Habla”, el cual busca otorgar 12 mil escrituras de vivienda en Mazatlán y 40 mil en todo Sinaloa.

En una abarrotada Cancha Germán Evers, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Alcalde José Joel Bouciéguez Lizárraga, encabezaron el evento, acompañados por el Director del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, el Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Sinaloa, Víctor Guzmán Dagnino, diputados locales, funcionarios estatales y municipales, así como regidores del Ayuntamiento.

Ordaz Coppel enfatizó que el compromiso es seguir ampliando el programa, por ello seguirá tocando puertas en el Gobierno Federal.

“Este es un evento tan sentido, tan importante y tan demandante, sobre todo porque no hay como tener el papel, tener una escritura. Sorprende y llama la atención que hay gente que tiene más de 30 a 40 años esperando este papel sin haber obtenido respuesta. Yo tengo el compromiso por seguir ampliando el programa, me comprometo a tocar las puertas en la Ciudad de México para que más familias cuenten con este beneficio”, refirió.

Por su parte, Bouciéguez Lizárraga señaló que más adelante se entregarán otros mil 500 documentos en apoyo a las familias mazatlecas.

Precisó que en este primer paquete, el Municipio brindó 750 escrituras, el INSUS otras 750, y el INVIES con 100, beneficiando a un total de 69 colonias populares.

“Me siento muy contento y emocionado, para un servidor que es notario público, es una gran emoción dar fe de la entrega de mil 500 escrituras sin costo alguno para los colonos de Mazatlán”, dijo.

Victoria Rendón Lizárraga, quien junto a su esposo y sus tres hijos se vino a vivir a Mazatlán desplazada por la violencia en la zona serrana del municipio de Concordia, también recibió las escrituras de su nuevo hogar.

Ahora, la familia concordense se hace de una nueva vida en la ciudad porteña, una vida más tranquila y feliz.

“Yo me vine a Mazatlán, fui a INVIES (Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa), y en menos de tres meses ya tenía mi ´casita´ hecha. Además, hace días me hablaron para decirme que me darían las escrituras de la casa, lo que hoy ya es un hecho y estoy muy agradecida”, dijo.