La UAS no se va a convertir en una arena política

Mazatlán, Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa no se va convertir en arena política, y por este motivo, en reunión de consejo se acordó que ningún candidato va a irrumpir la ciudad universitaria en busca del voto, apuntó el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

No promover el voto

Explicó que no es ir contra la libre expresión, pero al interior no se promoverá el voto. Los candidatos deberán buscar otros espacios.

Insistió en que no van a utilizar la Universidad y criticó que hasta se han concretado en los ataques y no en las propuestas.

El 26 de abril habrá un foro abierto con candidatos de colación e independientes. El evento estará abierto a la comunidad universitaria y todos los sectores.

Reunión

Los días 3 y 4 de mayo, en la sede de Anuies, rectores se reunirán con los candidatos a la Presidencia del país, Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente”; Andrés Manuel López Obrador, de “Juntos Haremos Historia“; José Antonio Meade, por la coalición “Todos por México”, y los independientes Margarita Zavala y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “EL Bronco”, a quienes le presentarán un estudio diagnóstico.

Los temas son ciencia y tecnología, situación laboral de la instituciones de educación superior, calidad de la educación, presupuesto, jubilación, pensiones y adeudos con IMSS e Infonavit, para que además de conocer el plan, establezcan un compromiso para llevar a la agenda la educación superior.

Obras

El rector entregó obras por un millón 830 mil 432 pesos. Son una sala quirúrgica y un aula en beneficio de los 326 estudiantes de la Facultad de Medicina, extensión Mazatlán, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De la cifra total, un millón 287 mil 993 pesos corresponden a la construcción de la infraestructura y 542 mil 439 pesos para equipar el laboratorio.

Guerra Liera recalcó que esta entrega es trascendental para los estudios prácticos de los alumnos, que demandan educación de calidad.

Miguel Ángel Díaz Quinteros, vicerrector de esta región, destacó que a tres años de que se anunciara este proyecto de estudios para Medicina, la institución ha tenido una evolución muy importante en infraestructura, equipo, laboratorios y la planta docente.

El director de la escuela, Salvador Pedraza, reconoció el apoyo que les ha dado el rector para crecer.