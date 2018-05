Las obras no llegan a colonias de la periferia

Escuinapa.- Habitantes de la colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa, se quejan de las muchas necesidades que existen, y que a pesar de que se han pedido a las diferentes administraciones, estas aún no se resuelven en su totalidad.

Según vecinos, en lo que aún falta muchas obras por hacer es en la pavimentación de las calles, pues aunque se están invirtiendo varios millones en la zona centro de la ciudad, en esta parte muchas de las calles se encuentran en malas condiciones, algunas intransitables para los vehículos.

Intransitables

De las rúas más afectadas en la colonia Pueblo Nuevo están la Río San Lorenzo y Río Salvador Alvarado. La primera es una de las que no cualquier conductor se atrevería a pasar, por lo que por lo regular se ven transitándola personas a pie. Y es que en esta se encuentran grandes zanjas, que pareciera que se hicieron a propósito, pero vecinos señalan que es un problema frecuente debido a que es una subida pronunciada y durante el tiempo de lluvias las corrientes escarban.

Foto:DEBATE

Los quejosos dicen que año con año arreglan para que no se ponga tan fea, pero este año a su punto de vista no se hizo el trabajo como antes, pues aún no caen los primeros aguaceros y ya la vía está en pésimas condiciones.

“Ya vinieron a arreglarla hace unos meses por parte del Ayuntamiento. Una máquina raspó, pero no sirvió de mucho, la verdad. Algo quedo mal o no sé, pero mírela, la calle está muy fea”, comentó una de las vecinas.

Loreto Alcaraz es una persona de la tercera edad, de la colonia Valle Nuevo, y que vive precisamente donde se cruzan las dos calles referidas. Agregó que tiene 30 años viviendo en el lugar y desde entonces ha visto venir una y otra vez los candidatos en campaña prometiendo que pavimentarán la calle, pero una vez en la silla presidencial, ya no vuelven.

“Tengo la esperanza que antes de morirme ver esta calle pavimentada, de perdida para que la gente ponga sillas en la carretera, porque no se puede una sentar así”, dijo doña Loreto.

Otros señalaron que hace aproximadamente una semana anduvieron personas midiendo la calle San Lorenzo y tienen la esperanza que mínimo la raspen, para que en tiempos de lluvia de plano no quede intransitable.

Los afectados piden que las calles sean raspadas para transitar por la zona con más facilidad, además que denuncian algunas fugas de agua que provocan que se desperdician miles de litros de este líquido.